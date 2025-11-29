Остапа Ступку засудили до трьох років позбавлення волі за "п'яну" ДТП у Києві

Остап Ступка скоїв ДТП

Українського актора Остапа Ступку, який нещодавно прокоментував розрив із третьою дружиною, засудили до трьох років позбавлення волі за ДТП, яку він скоїв у Києві в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє видання "Главком" із посиланням на судові документи. Зокрема, ще в листопаді 2023 року Голосіївський районний суд ухвалив рішення, згідно з яким Остапа Ступку позбавляють волі строком на три роки, а також забороняють йому кермувати транспортним засобом протягом восьми років. Актор подав на апеляцію.

Захист артиста вимагав пом'якшити йому покарання. Зокрема, пропонувалась забрати в артиста водійське посвідчення строком на п'ять років. Окрім того, позбавлення волі захист актора просив замінити на штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Аргументи адвокатів зводились до того, що Остап Ступка визнав свою провину, не перешкоджав слідству, а також покрив лікування потерпілого в ДТП, виплативши йому 23 тисячі доларів.

Остап Ступка у квітні 2023 року скоїв ДТП у Києві

Також захист надав суду позитивні відгуки щодо актора від колег. Окрім того, були представлені докази, що знаменитість допомагає ЗСУ.

Врешті, апеляційний суд залишив вирок без змін. Актор протягом трьох років має відбути покарання у виправному центрі, а також не зможе сідати за кермо протягом восьми років. Ухвала апеляційного суду вже набрала чинності, але її можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців.

Зазначимо, у квітні 2023 року Остап Ступка скоїв ДТП. Позашляховик актора в'їхав у припарковану автівку, в середині якої перебував водій. Чоловік отримав серйозні травми. Тим часом поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що Остап Ступка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Врешті, почалися суди. Актора визнали винним та призначили йому покарання, яке він намагався оскаржити та пом'якшити.

