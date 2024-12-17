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Остапчук довів до сліз відео з пологів 24-річної дружини та показав першу реакцію на сина

Остапчук довів до сліз відео з пологів 24-річної дружини та показав першу реакцію на сина

Володимир Остапчук з дружиною та їхнім новонародженим сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Подружжя показало зворушливі миті першої зустрічі з малюком.

Український ведучий Володимир Остапчук з дружиною, блогеркою Катериною показали зворушливі миті народження їхнього сина Тимофія.

Так, Катерина народила хлопчика 10 грудня. Як виявилося, зіркові батьки заздалегідь запланували зняти день пологів на відео. Результатом шоумен з коханою поділилися в Instagram. На кадрах помітно легке хвилювання блогерки та підтримку її чоловіка перед важливою подією у їхньому житті.

Також до ролику потрапив сам процес кесаревого розтину й як малюка вперше показали Катерині. Крім того, чуттєво на появу сина відреагував і Володимир. Ведучий спочатку не стримував сліз, а потім поклав маленького Тимофія на груди й щасливий попозував для відеографа.

Володимир Остапчук розчулив кадрами з пологів 24-річної дружини

Володимир Остапчук розчулив кадрами з пологів 24-річної дружини

"Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті", - висловився зірковий батько.

Нагадаємо, нещодавно 24-річна дружина Володимира Остапчука на фото у спідній білизні здивувала, як швидко повернулася у свою форму. Так, за тиждень після пологів Катерина назвала свою вагу до та після народження сина.

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