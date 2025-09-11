Остапчук і Горняк після розлучення виставили елітний будинок на продаж: яка ціна і вигляд зсередини

Володимир Остапчук та Христина Горняк, їхній будинок

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — нотаріусиня та блогерка Христина Горняк — заявила про продаж їхнього спільно набутого майна у шлюбі.

Врегулювавши всі спори та припинивши публічні скандали, блогерка у фотоблогу опублікувала оголошення з продажу її з шоуменом будинку. Розкішний маєток розташований в одному з елітних котеджних містечок закритого типу неподалік Києва. Саме там подружжя планувало облаштувати сімейне гніздо після весілля.

У сторіз Христина показала вигляд будинку зсередини. На кадрах помітно, що всередині він поки що не облаштований. Тим не менш, колишня шоумена зазначила, що вони нададуть новому власнику дизайн проєкту дому, технічний проєкт і навіть за потреби контакти усіх необхідних майстрів. Крім того, готові запропонувати матеріали, які були закуплені, але так і не реалізовані внаслідок розлучення. Деякими прикладами інтер'єру блогерка поділилася з фанами.

До слова, на сайті агентства нерухомості зазначається, що за маєток площею 177м² зірки планують отримати 210 тис. доларів. Згідно з даними, до цієї суми входить будинок під чистове оздоблення з трьома спальнями, панорамними вікнами та терасою й земельна ділянка площею вісім соток. Містечко, де зведено дім, вирізняється доступом до Дніпра, яхт-клубом та іншою приватною інфраструктурою.

Володимир Остапчук і Христина Горняк розлучилися — що відомо про поділ спільного маєтку

Шлюб Остапчука й Горняк завершився 2023 року. Після цього почали точитися гучні дискусії щодо поділу їхнього спільного майна. Ситуація ускладнилася після того, як Остапчук оголосив про намір жити у цьому ж маєтку з новою дружиною — Катериною Полтавською. Христина тоді заявила, що теж є співвласницею, і виступала проти таких планів. Полтавська ж у соцмережах навіть заявляла, що хотіла б отримати від Остапчука частину будинку у подарунок. Це лише посилило напругу навколо нерухомості.

Зокрема, Катерина почала поливати брудом нотаріусиню й звинувачувати її у низці незаконних схем і маніпуляцій. Та врешті, ворожнеча між колишньою та теперішньою дружиною шоумена офіційно припинилася. Вони публічно перепросили одна в одної та заявили, що частину коштів з продажу будинку теперішня дружина Остапчука разом з ним і Христиною перекажуть на потреби ЗСУ. А все, що залишиться — розділять порівну.