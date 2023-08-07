Остапчук і Позитив виправдалися за образливі слова в бік жінок та знову нарвалися на критику

Український співак та музикант Позитив та ведучий Володимир Остапчук виправдалися за образливі слова про те, що жінки, які не роблять депіляцію, непривабливі.

У своєму Instagram Позитив зазначив, що лише висловлював власну думку та не нав'язував її комусь іншому. За словами Позитива, він не хотів нікого таким чином образити.

"Мої слова на шоу стосовно депіляції у дівчат були виразом моєї особистої думки, а не спробою нав'язати її іншим чи дискримінацією. Мене запитали — я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. У кожного є свої особисті вподобання, наголошую — особисті. Кожна людина має право на самовираження, як він чи вона себе комфортніше відчуває, в душі та зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми боремося", - прокоментував Позитив.

Позитив прокоментував скандальні висловлювання у бік жінок, що вони не привабливі без депіляції

Володимир Остапчук теж заявив, що ділився лише власною думкою, а також додав, що має право на особисті вподобання. За словами ведучого, у випуску його шоу не звучало сексистських висловлювань, адже вони не нав'язували свою думку іншим, а лише говорили особисто про себе.

"Кожна людина має право на власні вподобання: комусь подобаються більше блондинки, ніж брюнетки; комусь подобаються голені дівчата, а комусь - ні; комусь подобаються забезпечені чоловіки, а для когось - це неважливо. Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм, до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка - це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути. Жоден з нас не сказав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку чи привабливість її для всіх чоловіків", - зазначив Остапчук.

Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше

Однак у Мережі користувачі обурилися ще більше. Особливо дісталося Володимиру Остапчуку. Йому пригадали, які саме слова звучали у випуску шоу, зокрема "робіть депіляцію, щоб все було гарно, бо ми теж намагаємося бути красивими" та "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10". Ведучому дорікнули, що він намагається врятувати репутацію, хоча дійсно публічно образив жінок.

Зазначимо, Позитив, Володимир Остапчук та Богдан Буше потрапили у скандал, після виходу нового випуску шоу "Мекнув – питайте". Там вони обговорили тему депіляції у жінок. Зіркові чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

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