Остапчук із жахом розповів про пережитий нічний обстріл Київщини: "Приліт по будинку біля нас"

Український ведучий Володимир Остапчук із жахом розповів про пережитий нічний обстріл Київщини.

У ніч проти 26 лютого окупанти атакували Україну дронами. Безпілотники були випущені й по Київщині. Один із "Шахедів" поцілив по приватному будинку в Бучанському районі. В Instagram Володимир Остапчук поділився, що теж там мешкає. Зокрема, за словами шоумена, вночі було гучно, а приліт стався недалеко від їхнього будинку.

"Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас", - поділився ведучий та показала фото з наслідками обстрілу.

Володимир Остапчук висловився про обстріл Київської області / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тим часом дружина Остапчука – Катерина Полтавська – пригадала, що ніч була дійсно жахливою. Вони разом із чоловіком та крихітним сином ховалися в безпечному місці. Як говорить обраниця ведучого, тривалий час було чутно вибухи, які лунали без перерви.

"А це хвилину тому. Вже хвилин 15 без перерви ось так", - говорила про вибухи Катерина.

Дружина Володимира Остапчука висловилася про обстріл Київської області / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, минуло рівно три роки, як Росія розпочала повномасштабну війну. Нещодавно українські знаменитості у роковини російського вторгнення пригадали жахливий день в історії України.

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