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Остапчук нарешті зустрівся з дітьми від ексдружини та показав, як провів з ними час у Канаді

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Остапчук нарешті зустрівся з дітьми від ексдружини та показав, як провів з ними час у Канаді

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведучий Володимир Остапчук, схоже, заради дітей зумів порозумітися з ексдружиною, Оленою Войченко.

Так, шоумен Володимир Остапчук приїхав до Канади, куди на початку повномасштабного вторгнення поїхала з дітьми і його ексдружина.

За словами ведучого, щойно Олена перетнула кордон з Україною, вона заборонила йому бачитися та спілкуватися з дітьми.

Утім, Володимиру набридло це терпіти, тож він прилетів до Канади та нарешті зустрівся з Еваном і Емілією. В Instagram-stories знаменитість показав, як провів час із дітьми. Так, вони всі разом сходили на пляж до озера Онтаріо.

"Тут як море, тільки водичка несолона", - поділився Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми у Канаді / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук з дітьми у Канаді / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, після розлучення у Володимира Остапчука та його ексдружини виник серйозний конфлікт щодо дітей. Олена заборонила ведучому з ними бачитися. Утім, Володимир через суд все ж таки досягнув того, аби спілкуватися з Еваном та Емілією. До початку повномасштабної війни він бачився з дітьми двічі на тиждень: у середу та неділю.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
18к
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