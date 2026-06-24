Остапчук ніжно привітав дружину з 26-річчям і показав їхні солодкі поцілунки з видом на Нью-Йорк

Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Шоумен Володимир Остапчук ніжно привітав дружину Катерину з 26-річчям та показав атмосферні сімейні фото з їхньої подорожі до Нью-Йорка.

Святковими кадрами телеведучий поділився у своєму Instagram. На світлинах подружжя позує разом із півторарічним сином Тимофієм на вулицях дощового Нью-Йорка. Попри негоду, сімейна фотосесія вийшла теплою та затишною. Для прогулянки Катерина обрала стильний комплект у цятку, який доповнила прозорою парасолею. А головною родзинкою допису стали слова, адресовані іменинниці.

«Кохана, вітаю з Днем народження. Дякую Всесвіту, що подарував зустріч з Тобою. Будь найщасливішою», — звернувся до дружини Володимир Остапчук.

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Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Згодом і сама Катерина поділилася серією цих світлин та розповіла про свої відчуття у день народження. Блогерка зізналася, що цього року вперше зустріла особисте свято без сліз і внутрішньої тривоги. Ба більше, вона відчула вдячність за пройдений шлях і спокійно прийняла новий життєвий етап.

«Бог любить мене. Я люблю своє життя. Ні про що не шкодую і вдячна собі за все. Це перший день народження, перед яким я не плакала. Не знаю, це внутрішня стабільність чи прийняття дорослішання. Але якщо не жартувати про вік, то для мене 26 — це ще дуже мало, а я вже стільки всього встигла. Бажаю собі стійкості, щоб встигнути ще більше», — поділилася Катерина.

Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук зробила тривожне зізнання, як ледь не зруйнувала здоров’я через схуднення.

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