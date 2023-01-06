Остапчук після публічного скандалу неочікувано звернувся до ексдружини Олени: "Мені прикро і соромно"

Український телеведучий Володимир Остапчук поспілкувався з підписниками в Instagram і нечоікувано заговорив про свій колишній шлюб з Оленою Войченко.

Як відомо, ексзакохані розійшлися дуже погано і ще довго з'ясовували стосунки у публічному просторі, виливаючи одне на одного бруд. Та, за словами Остапчука, зараз він зрозумів, що скоїв багато дурниць і багато речей йому взагалі не варто було робити.

Володимир Остапчук з ексдружиною Оленою Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

"Я наробив багато дурниць, правда. Багато речей мені не слід було робити і казати, взагалі ніколи і нікому. Мені прикро і соромно, але я це сказав. Це був я. Тому і відповідальність за це я сам несу повністю і ще довго нестиму", - зазначив Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того, Володимиру, судячи з його сторіз у фотоблогу, вдалося налагодити спілкування з ексдружиною стосовно дітей, і тепер він безперешкодно може з ними бачитися. Проте, все ж таки, зірковому батьку це вдається не так часто, оскільки наразі його ексдружина Олена з дітьми перебуває у Канаді:

"Все добре. Хоча бачились ще минулого серпня. Вони в Канаді від минулої весни. Дуже вдячний Олені, що так добре їх виховує і піклується", - прокоментував Остапчук.

Син Остапчука та Войченко / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Володимир Остапчук після 14 років шлюбу розлучився зі своєю першою дружиною та матір'ю його двох дітей Оленою Войченко. При чому, це було одне з найскандальніших розлучень в українському шоубізнесі. Олена звинувачувала екскоханого у численних зрадах. А вже за декілька місяців стало відомо, що Остапчук закрутив новий роман з нотаріускою Христиною Горняк, з якою пізніше одружився.

Тим часом війна між Оленою та Володимиром не припинялася. Жінка розповіла, як колишній її принижував і маніпулював. Дійшло навіть до того, що Володимир Остапчук подав запит до опікунської служби на психологічну експертизу Олени. Також шоумен звинувачував ексдружину, що вона не дає йому бачитися з дітьми.

Остапчук з ексдружиною та дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з ексдружиною Оленою Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Остапчук, своєю чергою, розповідав, що у Олени є проблеми з законом у США та що вона двічі намагалася скоїти суїцид. Войченко ж стверджувала, що її ексчоловік не прагне бачитися з їхніми дітьми та не виплачує аліменти.

Та, схоже, експодружжю вдалося забути всі образи і налагодити нормальне спілкування заради дітей.

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