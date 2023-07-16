Остапчук після скандалу з колишньою продовжує облаштовувати їхній будинок з новою дружиною

Телеведучий Володимир Остапчук та його молода дружина Катерина Полтавська продовжують робити ремонт у заміському будинку під Києвом, який шоумен придбав у шлюбі з ексдружиною Христиною Горняк.

Попри скандал з колишньою щодо прав власності на нерухомість, ведучий та його нова обраниця займаються облаштування дому та прилеглої території.

Так, у сторіз в Instagram Остапчук та Полтавська показали територію заміського маєтку та повідомили, що зараз шукають ландшафтного дизайнера для створення затишного двору.

Катерина Полтавська

Телеведучий поділився світлиною з балкона будинку, на якому позувала Катерина, а вона своєю чергою показала, який вигляд зараз має територія.

Заміський будинок Остапчука та Горняк

Нагадаємо, що зовсім нещодавно колишня дружина шоумена Христина Горняк негативно відреагувала на новини про те, що ексчоловік з новою дружиною облаштовує їхній дім. За словами нотаріусині, вона взагалі була не в курсі того, що зараз ведучий займається ремонтом, адже вони ще не погодили питання щодо поділу майна.

Горняк навіть звернулася до Катерини у своєму блозі та запропонувала спочатку викупити її частку будинку, а потім показувати у своїх соцмережах, як вона планує його перебудувати.

Натомість Остапчук впевнено відповів, що збирається жити у заміському домі зі своєю третьою дружиною Катериною.

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