Остапчук після скандалу з колишньою продовжує облаштовувати їхній будинок з новою дружиною

Пара почала пошуки ландшафтного дизайнера.
Телеведучий Володимир Остапчук та його молода дружина Катерина Полтавська продовжують робити ремонт у заміському будинку під Києвом, який шоумен придбав у шлюбі з ексдружиною Христиною Горняк.
Попри скандал з колишньою щодо прав власності на нерухомість, ведучий та його нова обраниця займаються облаштування дому та прилеглої території.
Так, у сторіз в Instagram Остапчук та Полтавська показали територію заміського маєтку та повідомили, що зараз шукають ландшафтного дизайнера для створення затишного двору.
Телеведучий поділився світлиною з балкона будинку, на якому позувала Катерина, а вона своєю чергою показала, який вигляд зараз має територія.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно колишня дружина шоумена Христина Горняк негативно відреагувала на новини про те, що ексчоловік з новою дружиною облаштовує їхній дім. За словами нотаріусині, вона взагалі була не в курсі того, що зараз ведучий займається ремонтом, адже вони ще не погодили питання щодо поділу майна.
Горняк навіть звернулася до Катерини у своєму блозі та запропонувала спочатку викупити її частку будинку, а потім показувати у своїх соцмережах, як вона планує його перебудувати.
Натомість Остапчук впевнено відповів, що збирається жити у заміському домі зі своєю третьою дружиною Катериною.
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