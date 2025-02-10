Остапчук показав двомісячного сина та як він змінився

Український ведучий Володимир Остапчук зворушив новими фото з маленьким сином Тимофієм.

Сьогодні, 10 лютого, наймолодшому сину Остапчука виповнилося два місяці. З нагоди свята ведучий з дружиною Катериною зробили спільний допис в Instagram. У добірці вони показали фото з маленьким Тимофієм. На зображеннях помітно, як новонароджений підріс і змінився.

Володимир Остапчук з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Щасливі зіркові батьки поділилися, як з сином виходять на прогулянки та насолоджуються сімейним затишком. Водночас Володимир і Катерина зізналися, що безмежно люблять сина та привітали його зі святом: "Тимофію Володимировичу два місяці. Обожнюємо!".

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шанувальники родини, своєю чергою, також написали їм чимало компліментів і вітань у коментарях під дописом. Юзери побажали малюку щасливого дитинства.

Вітаю Тіма. Нехай росте здоровим та щасливим

Ну який він милий красотун

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Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап заговорив про поповнення у родині та чи готова його дружина Настя Каменських уперше стати мамою. Крім того, відповів на чутки про їхню кризу у шлюбі.

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