Остапчук показав двомісячного сина та як він змінився

Ведучий з дружиною насолоджуються батьківством.
Український ведучий Володимир Остапчук зворушив новими фото з маленьким сином Тимофієм.
Сьогодні, 10 лютого, наймолодшому сину Остапчука виповнилося два місяці. З нагоди свята ведучий з дружиною Катериною зробили спільний допис в Instagram. У добірці вони показали фото з маленьким Тимофієм. На зображеннях помітно, як новонароджений підріс і змінився.
Щасливі зіркові батьки поділилися, як з сином виходять на прогулянки та насолоджуються сімейним затишком. Водночас Володимир і Катерина зізналися, що безмежно люблять сина та привітали його зі святом: "Тимофію Володимировичу два місяці. Обожнюємо!".
Шанувальники родини, своєю чергою, також написали їм чимало компліментів і вітань у коментарях під дописом. Юзери побажали малюку щасливого дитинства.
- Вітаю Тіма. Нехай росте здоровим та щасливим
- Ну який він милий красотун
- Катю, як можна народити і залишитись стрункою!
Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап заговорив про поповнення у родині та чи готова його дружина Настя Каменських уперше стати мамою. Крім того, відповів на чутки про їхню кризу у шлюбі.
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