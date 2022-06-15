Остапчук показав свій недобудований будинок під Києвом та зізнавався, що робитиме з ним далі

Остапчук показав свій недобудований будинок під Києвом та зізнавався, що робитиме з ним далі

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною восени минулого року почали зводити будинок під Києвом.

Будинок Володимира Остапчука розташований у котеджному містечку, в селі Вишеньки Київської області. На сторінці в Instagram шоумен показав, на якій стадії будівництва наразі перебуває його оселя і що він планує робити з нею далі.

Як зізнався Остапчук, попри війну, вони з дружиною вирішили добудувати свій будинок мрії:

"Нашому будинку - бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо - майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш будинок добудувати, а ремонт - доробити. Незважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ! Все буде Україна", - зазначив Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також він показав, яким буде дизайн його будинку.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Своєю чергою, шанувальники Остапчука зізналися, що були розчулені його рішенням: "Молодці! Це дуже сміливо і, водночас, зворушливо", "Молодці, правильне рішення!", "Дякую вам за таке рішення і вибір! Можу тільки уявити, як непросто це зараз, та моральне задоволення результатом, думаю, буде величезне!".

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