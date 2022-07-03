Володимир Остапчук показав, як батько ексдружини погрожував йому розправою

Ведучий Володимир Остапчук показав, як після його відвертих зізнань про ексдружину Олену Войченко, йому почав погрожувати її батько.

До слова, Сергій Войченко написав Остапчуку у Telegram. Чоловік зазначив, що на Володимира начебто чекає кримінальна відповідальність за ухилення від служби в ЗСУ.

Войченко написав, що судитиметься з ведучим, якщо той "не видалить брехню". Володимир своєю чергою зазначив, що нікого не оббріхував та попросив чоловіка не чіпати його родину. На що батько ексдружини Остапчука написав, що "ведучий може прощатися зі своєю кар’єрою".

"Сергій Войченко, батько моєї колишньої дружини погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей", - написав Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир зазначив, що вже подав клопотання до прокуратури. Також ведучий написав, якщо з ним щось станеться, то в цьому винен батько його ексдружини.

"Я не боюсь цих покидьків. Але якщо щось станеться зі мною – це справа рук Сергія Войченка чи його сина Романа, якого за словами місцевих жителів випустили на свободу. Клопотання до прокуратури вже подані", - додав Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того, виявляється Сергій Войченко вже здійснював напад на Остапчука 2020 року. Тоді це все задокументували працівники поліції.

"26.07.2020 Сергій Войченко вже здійснював на мене напад. Все зафіксувала поліція. Ви знаєте, що він мені сказав? "Я все порішаю, тільки час витрачаєш", - додав Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий говорить, що мовчав три роки через те, що боявся за свою родину. А єдине, що він хоче, це щоб його сім’я була у безпеці.

"Тепер ви розумієте, чому я мовчав три роки. Це страшні люди", - додав Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, дала скандальне інтерв’ю, в якому розповідала про ексчоловіка. Якщо у свій бік образи Володимир стерпів, то висловлювання про кохану його не на жарт розлютили. У відповідь він розповів приголомшливі факти про Олену та її сім'ю.

Читайте також: