Остапчук показав, як дружина в піжамі зворушливо привітала його з днем народження

Ведучому виповнюється 37 років.
Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно розповів про свій новий будинок, сьогодні, 27 вересня, святкує свій день народження.
Від самого ранку зірка отримує різні теплі слова з привітаннями. Проте, його дружина Христина Горняк першою привітала його з 37-річчям. Жінка ще вночі влаштувала сюрприз своєму чоловіку.
Вона підготувала для Володимира святкове тістечко зі свічками та прикрасила кімнату повітряними кульками, на яких були написані різні привітання. А ще Христина вручила йому листівку. Щоправда, що там саме було, Володимир вирішив залишити в секреті.
Привітання дружини шоумен зняв на відео та опублікував в Instagram-stories. Христина навіть трішки збентежилась. Жінка з усмішкою просила Володимира не знімати її, адже вона в піжамі.
До слова, пізніше вони пішли разом до ресторану та продовжили святкування.
Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк спробувала себе в ролі акторки. Жінка знялась у фільмі.