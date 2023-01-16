Остапчук показав, як поляки поставили на місце російського блогера: "Українці роз*обують вашу армію"

Ведучий Володимир Остапчук показав відео, де поляки поставили на місце російського блогера-мільйонника Михайло Литвина.

Зокрема, поляки та росіянин перестрілися на гірськолижному курорті Швейцарії. Поляки почули, як Литвин зі своїм товаришем розмовляє російською, тож поцікавилися, якої він національності. Коли той відповів, що він росіянин, жителі Польщі, до якої від початку повномасштабної війни евакуювалася найбільша кількість українців, почали їх зневажати.

"Сідаємо на підіймач і з нами заходить два поляки. Ми починаємо з Вітьком розмовляти, і поляк запитує: "А ви хто за національністю?". Вітьок відповідає: "Росіяни". Він реагує на це зі зневагою", - поскаржився Литвин.

Далі блогер опублікував фрагмент розмови, де поляки стримано з ним спілкувалися. Спочатку пояснювали, що Росія – це не європейська країна. Згодом Литвин поскаржився, що поляки почали говорити за політику, а його ця тема чіпляє за живе. Тож після цього Михайло почав грубо спілкуватися з поляками, їх перебивати, кричати, що вони нічого не знають про Росію та не мають права щось про неї говорити.

Та на цьому істерика блогера не закінчилася. Він поцікавився, чи можуть поляки говорити російською. Житель Польщі із сарказмом англійською відповів: "Чому це я маю говорити російською?". Після цього поляк гучно розсміявся. Литвин крикнув, що "російська – найкраща мова у світі".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Утім, поляк нагадав блогеру-мільйоннику про війну в Україні, та додав, що невелика країна героїчно протистоїть одній з найбільших.

"Українці, чия країна не настільки велика, роз*обують вашу армію", - прокоментував поляк.

Литвин пізніше грозився, що треба було вдарити поляка, і шкодував, що тоді цього не зробив. Ведучий Володимир Остапчук прокоментував, що блогер смілий на території лише своєї країни.

"Міша злякався, бо це Швейцарія і його б, у кращому випадку, депортували або за ґрати посадили. Це ти тільки у себе вдома такий сміливий, Мішаня?" – покепкував Остапчук з блогера.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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