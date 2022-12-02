Остапчук постібав росіян, які пишуть, що в Україні "грабують і вбивають на вулицях" під час блекауту

Телеведучий Володимир Остапчук потролив російських пропагандистів, які пишуть про те, що під час відключень світла українці "готуються грабувати супермаркети та мародерити".

У одному зі російських видань написали статтю про те, як нібито під час блекауту в Україні почали грабувати магазини, нападати на людей на вулиці та влаштовувати погроми. Скандальна публікація викликала сміх у багатьох українців, зокрема й в Остапчука.

Ведучий вирішив постібати росіян у сторіз в Instagram та пожартував, що якраз повернувся після пограбування.

"Особисто я вже помародерив - викрав у головного редактора цього видання мозок", - написав Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шанувальники шоумена оцінили його іронію та запропонували йому піти красти з магазинів лохину та яйця, адже зараз вони є одними з найдорожчих продуктів на полицях магазинів.

"Якщо будете йти мародерити, візьміть мене з собою! Будемо красти лохину і яйця", - написали повідомлення Володимиру.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Через деякий час ведучий оприлюднив кадри, на яких на його лобі виднівся синець.

"Спробував замародерити лохину і яйця у "Сільпо". Завтра піду до АТБ" - пожартував Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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