Остапчук повідомив про свято з 23-річною дружиною і подякував, що "знову навчила вірити в себе"

Шоумен розповів, що сьогодні для них з коханою особливий день.

Український шоумен Володимир Остапчук поділився рідкісними фото разом зі своєю 23-річною дружиною Катериною Полтавською і розповів про свято в їхній родині.

На сторінці в Instagram Остапчук запостив атмосферні світлини з коханою і зазначив, що вони святкують першу річницю своїх стосунків.

Минув рік відтоді, як Катерина та Володимир познайомилися. Також Остапчук подякував своїй обраниці, що вона навчила його вірити в людей і в себе:

"Коть, нам сьогодні 1 рік. Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе. Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити будь що. Дякую за твій гумор і ставлення до світу. Дякую за твою красу і перфектність твоєї душі. Я тебе кохаю і вітаю з нами", - написав Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Розчулена зверненням коханого Полтавська написала під постом, що дуже його кохає, на що він відповів смайлами у вигляді червоних сердець.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, що 22 лютого 2023 року Володимир Остапчук та Катерина Полтавська натякнули, що одружилися. Вони запостили фото з документ-сервісу "Готово", яке супроводили текстом "нарешті" і смайлом у вигляді серця. Офіційно інформацію про своє одруження пара не підтверджувала, втім Катерина у дописах в фотоблогу активно називає Остапчука своїм чоловіком.

Нагадаємо, що 27 вересня Володимир Остапчук відсвяткував 39-річчя. З цієї нагоди Полтавська показала, який сюрприз підготувала чоловіку та коштовний подарунок, який для нього придбала.

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