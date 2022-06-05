Остапчук привітав доньку з 9-річчям та пожалівся на свою колишню дружину

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук привітав свою доньку Емілію з днем народження.
5 червня дівчинці виповнюється 9 років. Знаменитість опублікував у своєму фотоблогу знімки з малечею та зворушливо до неї звернувся.
"Еміліє, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9! Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю - ти колись його обов’язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з’явилась в моєму житті і перевернула його повністю! Дякую, що обрала мене як свого тата і дала можливість відкрити нові грані любові. Будь такою ж принцесою і янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі", – написав Остапчук.
Зірковий татусь додав, що особисто привітати іменинницю йому не вдалося. Днями ведучий розповідав, що за останні три місяці жодного разу не бачив та не чув своїх дітей. Ексдружина Володимира – Олена Войченко – вивезла нащадків до Канади.
У своєму привітанні знаменитість пожалівся на рішення його колишньої заборонити спілкуватися з донькою й сином.
"Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати - я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора… Головне, що ви з братиком зараз в безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов’язково все надолужимо! Зараз головне - щоб ми швидше перемогли, а потім - ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму… Твій Усіпака, татусь", – написав він.
Нагадаємо, ймовірна дівчина Володимира Дантеса показала, як вони разом проводять дозвілля. Чутки про те, що співак крутить роман з ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна, Дашою обростають новими підтвердженнями.
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