Остапчук привітав доньку з 9-річчям та пожалівся на свою колишню дружину

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук привітав свою доньку Емілію з днем народження.

5 червня дівчинці виповнюється 9 років. Знаменитість опублікував у своєму фотоблогу знімки з малечею та зворушливо до неї звернувся.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Еміліє, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9! Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю - ти колись його обов’язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з’явилась в моєму житті і перевернула його повністю! Дякую, що обрала мене як свого тата і дала можливість відкрити нові грані любові. Будь такою ж принцесою і янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі", – написав Остапчук.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зірковий татусь додав, що особисто привітати іменинницю йому не вдалося. Днями ведучий розповідав, що за останні три місяці жодного разу не бачив та не чув своїх дітей. Ексдружина Володимира – Олена Войченко – вивезла нащадків до Канади.

У своєму привітанні знаменитість пожалівся на рішення його колишньої заборонити спілкуватися з донькою й сином.

"Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати - я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора… Головне, що ви з братиком зараз в безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов’язково все надолужимо! Зараз головне - щоб ми швидше перемогли, а потім - ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму… Твій Усіпака, татусь", – написав він.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, ймовірна дівчина Володимира Дантеса показала, як вони разом проводять дозвілля. Чутки про те, що співак крутить роман з ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна, Дашою обростають новими підтвердженнями.

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