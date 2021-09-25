Остапчук про свій новий будинок: "Будуть дитячі для моїх дітей та для нашого малюка з дружиною"

Остапчук про свій новий будинок: "Будуть дитячі для моїх дітей та для нашого малюка з дружиною"

Також ведучий розповів, коли вони переїдуть до нової оселі.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук нещодавно поділився з шанувальниками, що зводить будинок.

Тепер же ведучий вирішив розповісти, якою буде його нова оселя. Так, Володимир у програмі "Зірковий шлях" зізнався, що будинок буде у французькому стилі. Поки вони з Христиною їздять туди раз у два-три тижні та візуалізують свою оселю мрії.

Володимир Остапчук з дружиною / instagram.com/vova_ostapchuk

"Там будуть дитячі для моїх дітей і нашого з Христиною малюка – ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про який я мріяв все життя", - поділився своїми планами шоумен.

Також ведучий зізнався, що вони з дружиною запланували купити нову оселю ще навесні. Закохані хотіли придбати саме заміський будинок. Проте, збудований варіант знайти не вдалося, тому вони вирішили побудувати його самостійно.

"Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля", - поділився Володимир.

Заселитися в нову оселю закохані планують вже наступного року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Христина Горняк зіграла свою першу роль у кіно. Зірка давно мріяла спробувати себе в новому амплуа.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання