Остапчук публічно привітав сина від ексдружини з 7-річчям і показав його зі старшою сестрою

Шоумен вже тривалий час не бачився з дітьми від попереднього шлюбу.

Український ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно показався за кордоном з родиною, розповів про свято.

Сьогодні, 19 березня, син шоумена Еван святкує семиріччя. Зірковий багатодітний батько у своїх сторіз показав архівне фото іменинника, де він позує зі своєю сестрою Емілією у Києві. Крім того, Остапчук публічно адресував синові вітання.

"Сьогодні (19 березня – прим. ред.) моєму середньому, Евану, сім років. Зустрічайте вже дорослого хлопця", - написав ведучий.

Син і донька Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До слова, нових знімків з дітьми від колишньої дружини Олени Войченко Остапчук майже не показує. Але водночас наголошує, що завжди перебуває з ними на зв'язку. Оскільки нащадки живуть з мамою за кордоном, то зірка бачиться з ними по відеозв'язку. Тим не менш, Еван та Емілія вже знайомі зі своїм наймолодшим тримісячним братиком Тимофієм, якого народила третя дружина шоумена – Катерина Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова замилувала новими фото з родиною. На світлинах артистка показала одразу трьох помітно підрослих дітей і чоловіка.