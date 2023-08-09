Остапчук різко розкритикував Дантеса та Єфросиніну: "Такі всі святі — аж страшно"

Український телеведучий Володимир Остапчук публічно поскандалив із ведучою Машею Єфросиніною, співаком Володимиром Дантесом і блогером Олексієм Дурнєвим.

Так, всі вони засудили слова шоумена про те, що "неголені жінки негарні", та дорікнули йому цим. Однак Остапчук не став терпіти критику на свою адресу, тож відповів зірковим колегам. Зокрема, ведучий пригадав Дантесу, як той свого часу на шоу "Пожежа" розповідав, що "волосся на ногах – це неприкольно" та "під пахвами потрібно голити, бо інакше смердітиме".

"Зловтішатися і на цьому підвищувати свій рейтинг за рахунок мене ви вмієте, але про себе так часто забуваєте, на жаль. Так не можна, ви в себе одні, тому говоріть більше про себе, а не інших. Чуєш мене, чуєш, а що була за історія пів року тому про "у мене дитяча травма від неголених ніг вчительки" та "волосся під пахвами – це неприкольно, це смердить"? Слово "перевзуватися" вам про щось говорить?" – звернувся до Дантеса Остапчук.

Володимир Дантес заступився за жінок після скандальних висловів Остапчука, Буше і Позитива

Також ведучий знайшов що сказати Маші Єфросиніній, яка заявила, що "голитися чи ні – це особиста справа лише жінки". Шоумен пригадав, як ведуча у своєму шоу "Дорослі дівчата" говорила, що "чоловік має заробляти більше, аніж жінка".

"Доросла дівчинко, а чи не ви казали, що чоловік обов'язково має більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу й не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їхня жінка буде цим докоряти й обговорювати (як у вашому випадку – на всю країну)? Ніхто ж нікому нічого не зобов'язаний? Чи вам можна декілька порад роздати?" – звернувся до Єфросиніної Остапчук.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знайшов шоумен що сказати й Олексію Дурнєву. Він зауважив, що блогер у випусках своїх шоу часто говорить образливі жарти в бік жінок. Ба більше, Остапчук обурився, що Дурнєв досі тягне в український інфопростір росіян.

"Льош, а що по твоїх оцінках дівчат, як "тупа п*зда"? До повномасштабної ти у своєму шоу кожну другу нашу дівчину так називав, а зараз, до речі, для чогось тягнеш в інфопростір росіян. Навіщо будувати на них контент? Щоб ми ніколи про них не забули? І чи "бісять дівчата, які дивляться всі мої програми й не дають" – це не об'єктивізація жінки? Ви всі 10 із 10 у своєму вмінні засирати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі – аж страшно", – обурився шоумен.

Олексій Дурнєв

Тим часом Володимир Дантес із сарказмом відреагував на обурення Остапчука.

"Так, любі мої підписники, включно з Машею Єфросиніної, alyona alyona, Льошею Дурнєвим, Юлією Саніною і я, в тому числі, припиняємо. Ми образили Остапчука, не треба булити людину за те, що вона просто щось ляпнула випадково. Це взагалі-то він висловлював свою думку", – висловився Дантес.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Скандал довкола Володимира Остапчука – що відомо

Ведучий у своєму шоу "Мекнув – питайте" разом із блогером Богданом Буше і співаком Позитивом обговорив тему депіляції жінок. Вони зійшлися на думці, що неголені дівчата не можуть бути привабливими. За такі висловлювання в бік жінок чоловіки отримали шквал критики на свою адресу, зокрема й від зіркових колег. Остапчук і Позитив виправдалися за свої слова та заявили, що загалом мають право висловлювати свою думку.

Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше

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