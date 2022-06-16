Остапчук розповів, чому ексдружина не дає йому бачитися з дітьми і як їх можна примусово повернути до України

Остапчук розповів, чому ексдружина не дає йому бачитися з дітьми і як їх можна примусово повернути до України

Ведучий Володимир Остапчук зізнався, що востаннє бачив своїх дітей у перший тиждень війни, оскільки колишня дружина не дає їм спілкуватися.

Як розповів Володимир Остапчук у програмі "Слава+", його діти разом з колишньою дружиною Оленою перебувають у Канаді, в місті Торонто.

Остапчук пригадує, що у перший день війни о 5 ранку зателефонував колишній і сказав, щоб вони виїжджали, або він зараз приїде:

"Там одразу був від неї скандал, що нікуди ти не приїдеш. Нащо ти треба, що там Христина…". Я сказав, добре. Виїжджайте. І потім за два-три дні я їх побачив, вони вже були на західному кордоні. Евану не потрібен дозвіл на виїзд, він громадянин Канади. А Емілії я від руки написав дозвіл на в'їзд до Канади, - розповів Остапчук.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Разом з тим ведучий зізнався, що востаннє бачився з дітьми на пункті пропуску на Закарпатті – ведучий не має змоги поспілкуватися з дітьми відеозв'язком, бо ексдружина проти:

"Ні, Олена не дає. Вже 105-й день. Хоча телефоную щовечора. Моя колишня дружина або не відписує, або відписує свої стандартні тексти про те, що ти не маєш права бачитися з дітьми, нащо ти треба… Після війни розберемося", - прокоментував Володимир.

Володимир Остапчук з ексдружиною та донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий не боїться, що після війни не побачить своїх дітей і вже має план:

"Я вже спілкувався з юристами. Я виграв суд. Суд мені призначив два обов'язкових дні на тиждень на те, щоб я проводив час з дітьми. Це середа чи неділя. Я до війни два три тижні це робив. Є процедура, можна примусово змусити їх повернутися до України, але який дурний батько так вчинить, коли ракети над головами літають", - пояснив Остапчук.

Або ж Остапчук планує полетіти до Канади і там вже зустрітися з донькою і сином:

"Є два механізми. Перший, ти повертаєш дітей до України, відкриваєш кримінальне провадження. А другий, я думаю, більш реалістичний, якщо вони не повернуться, то поїхати в Торонто і там з ними бачитися. Бо це рішення українського суду", - пояснив ведучий.

Володимир Остапчук з ексдружиною та донькою

Остапчук припустив, чому Олена за стільки часу досі йому не пробачила:

"Думаю, що це, по-перше, її невлаштованість особистого життя. Бо коли в жінки налагоджується особисте життя, вона одразу починає жити своїм життям. Зараз вона живе життям, аби помститися ексчоловіку. Ну і образа", - висловив припущення Остапчук.

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