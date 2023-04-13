Остапчук розповів, як відреагував на те, що він перший хлопець в своєї 22-річної дружини

Телеведучий Володимир Остапчук пригадав початок стосунків зі своєю дружиною Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Пара нарешті перестала приховувати свої стосунки та офіційно підтвердила те, що вони разом. Тож Остапчук вирішив розкрити деякі подробиці стосунків з коханою.

38-річний ведучий розповів, як дізнався про те, що до нього у Катерини взагалі не було стосунків з чоловіками. За словами шоумена, Катерина сама розпочала цю тему та попередила його.

"Я десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я в неї перший чоловік буду і вона сказала: "Я цілувалася з тобою першим". А я такий: "Так тобі ж 22", але вона сказала, що ні з ким не була в стосунках, це для неї не проблема. Вона абсолютно нормально каже, що я в неї перший чоловік", - розповів Остапчук в своєму шоу "Мекнув - питайте".

Фото: instagram.com/poka.tya

Ведучий запевняє, що вони з дружиною взагалі не відчувають суттєву різницю у віці. Ба більше, він заявив, що Катерина мудріша за його попередніх жінок.

"Вона не париться стосовно різниці у віці, а тупо перший місяць десь парився. Я думав, що у нас будуть такі стосунки типу "донька-батько". Але потім я зрозумів, що вона доросла і зріла людина, набагато розумніша за жінок, яких я знав раніше", - сказав Остапчук.

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