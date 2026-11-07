Остапчук у Канаді возз’єднався з трьома дітьми від двох шлюбів: який вигляд мають сини й донька зірки

Володимир Остапчук з родиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Український ведучий Володимир Остапчук вперше за тривалий час показав своїх трьох дітей від двох шлюбів.

Як відомо, вже тривалий час у Канаді живуть його старший син Еван і донька Емілія. Вони разом з мамою, першою дружиною шоумена Оленою Войченко, вже давно емігрували за кордон.

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Віднедавна у Канаді оселився й сам Остапчук разом з нинішньою третьою дружиною, блогеркою Катериною, і їхнім однорічним сином Тимофієм. Тепер у родини є більше можливостей, аби всі брати й сестра були разом. Раніше зірка ділився, що це стало однією з рушійних сил під час еміграції і він зараз щасливий.

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Нещодавно у повному складі зіркова родина вирушила на прогулянку. У своєму фотоблогу Володимир вперше за багато років оприлюднив фото одразу трьох нащадків. З кадрів можна помітити, що старші діти вже знайшли спільну мову з молодшим і чудово бавляться з ним.

Діти Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Діти Володимира Остапчука / © фото з соцмереж

Своєю чергою 13-річна Емілія та 8-річний Еван стали значно дорослішими. Вони обидва відростили волосся й, вочевидь, повністю адаптувалися за роки проживання за кордоном. Щоправда, зірковий батько обличчя синів і доньки не показав — вони позували спиною до камери.

До слова, раніше між Володимиром Остапчуком і Оленою Войченко вирували численні публічні скандали. Перша дружина шоумена підозрювала його у зрадах і після 12 років шлюбу розірвала стосунки. Та, за її словами, на цьому не зупинилося. Олена зізнавалася, що згодом ведучий хотів буцімто навіть відібрати у неї дітей і погрожував.

Проте зараз вже все у минулому. Колишні переступили через свої образи й підтримують зв’язок задля спільного виховання дітей. До того ж нинішня дружина Остапчука Катерина також добре ладнає з його ексобраницею і радиться у питаннях еміграції та виховання дітей.

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