Остапчук у річницю шлюбу приголомшив подарунком дружині за понад 3 млн гривень: її реакція

Український телеведучий Володимир Остапчук потішив дружину Катерину коштовним подарунком.

Так, шоумен влаштував справжній сюрприз для коханої з нагоди їхньої річниці шлюбу. Сьогодні, 4 жовтня, подружжя святкує третій рік від моменту офіційного узаконення стосунків. І на знак вдячності за щасливе подружнє життя Володимир купив для дружини новеньке авто, ціна за яке коливається від близько трьох мільйонів гривень до понад п'яти.

Радісна Катерина одразу ж похизувалася Range Rover Velar і його розкішним просторим світлим салоном у фотоблогу. Дружина шоумена запостила серію фото, де разом з сином Тимофієм вони прийшли до автосалону й з усіма урочистостями забирали подарунок. У дописі блогерка також привітала Володимира.

"З річницею нас! Три роки! Дякую, коханий. Контракт продовжено ще на рік. Знайомтеся, це Валєра", — кумедно написала Катерина Остапчук.

Своєю чергою, ведучий також адресував дружині публічні вітання й подякував за "ще один рік контракту": "Сьогодні у нас річниця — три роки. Дякую тобі за все, люблю".

У коментарях юзери та українські зірки пораділи за подружжя та засипали вітаннями:

"Боже, який красивий салон, вітаю! Машинка просто вау" — Наталка Денисенко

Вітаю Вас! Володимир неймовірний чоловік! Тимофій на фото радіє більше за всіх

Вам дуже личить. Вітаю

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук показала свою нову зачіску після того, як тривалий час остерігалася змінювати імідж.