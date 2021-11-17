Остапчук відповів, чи варто жінкам боротися за одруженого чоловіка

Знаменитість відповів на запитання підписниці.

Шоумен Володимир Остапчук поспілкувався зі своїми прихильниками та відповів на деякі їхні запитання.

Так, одна з підписниць поцікавилася, чи варто жінкам боротися за одруженого чоловіка, якщо є дуже сильні почуття. Свої думки телеведучий опублікував у сторіз свого Instagram.

"Варто боротися за кохання. Але якщо з іншого боку немає такого ж прагнення, то життя в стані "він нічого не обіцяє, і в нього є інша" у прямому розумінні цього слова – це складно. Потім буде травматично та боляче", – відповів знаменитість.

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Зауважимо, 2019 року стало відомо про розлучення Володимира Остапчука та його першої дружини Олени Войченко після 14-річних стосунків. Ексобраниця звинувачувала його у зрадах та казала, що нова кохана Христина Горняк писала SMS шоумену, щоб він уже закінчував стосунки з мамою його двох дітей. У відповідь на це Христина опублікувала відеозвернення до колишньої Остапчука, де заявила, що такого не було. Також пара неодноразово говорила, що не Христина стала причиною розлучення подружжя, а проблеми між Оленою та Володимиром були набагато раніше.

У жовтні минулого року Остапчук та Горняк побралися. Пара щаслива у шлюбі та будує спільний дім.

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