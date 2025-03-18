Остапчук виїхав за кордон з родиною: його дружина назвала причину і висловилася про конфлікти

Український ведучий Володимир Остапчук поїхав з дружиною Катериною та сином за кордон.

У фотоблогу обраниця артиста повідомила, що коханий прямує до Польщі й буде там працювати. Тим часом Катерина з сином проведуть разом з шоуменом час і просто відпочинуть. За словами блогерки, їхній шлях був доволі простим через законодавчі зміни.

"Після того, як скасували систему "Шлях" і залишили виїзд дуже обмеженій категорії, кордон став порожнім. Пройшли за 40 хвилин. Ми на роботу. Ну тато, а ми напросилися, бо інакше я б не знаю, коли виїхала кудись", - розповіла Катерина.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Своєю чергою, Володимир вільно перетинає кордон України, оскільки виховує трьох неповнолітніх дітей. Зокрема, тримісячного сина Тимофія, якого подружжя також взяло з собою. Щоправда, як зізнається дружина ведучого, тепер речей у них значно побільшало. Тому на цьому тлі у них з коханим сталося непорозуміння.

"Збиратися в поїздку з дитиною та чоловіком, який вважає, що треба брати одні труси, одні шкарпетки та одяг, у якому їдеш – це супер. Мене ось так от всю, реально", - написала блогерка.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, конфлікти пара долає доволі оригінальним методом. Обраниця шоумена говорить, що вони закінчуються сваритися тоді, коли комусь банально набридає робити це.

"Ми з Вовою однакові. Він моя чоловіча версія. Коли комусь із нас набридає сперечатися, тоді конфлікт закінчується. По-іншому ніяк. І неважливо, хто почав і хто винний. Немає ось цього всього до нудоти: "Він завжди перший мириться, навіть якщо я винна". Хоча хотілося б. Знаєте, є вогонь та вода, а ми вогонь та бензин", - з гумором пояснила Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука повідомила, що врегулювала питання спільного майна після розлучення. Три роки скандалів і колишні вирішили проблему без судів.

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