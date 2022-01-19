Остапчук з дружиною, Саша Бо і Сумська: зірки відвідали допрем'єрний показ комедії "Любов і Блогери"

Остапчук з дружиною, Саша Бо і Сумська: зірки відвідали допрем'єрний показ комедії "Любов і Блогери"

На широкі екрани стрічка виходіть від 20 січня.

18 січня у столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся найгучніший допрем'єрний показ фільму "Любов і Блогери". Серед гостей - більше 100 українських зірок та інфлюенсерів.

Професійні актори та зірки соцмереж на одному екрані: вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери та популярні персонажі з ТіkТоk та Instagram. "Любов і Блогери" - це фільм нового формату, який демонструє конфлікт різних менталітетів і поколінь.

"Вперше за 30 років українського кінематографу ми поєднали покоління професійних акторів і інфлюенсерів, за якими стежать мільйони людей у простих, народних умовах, - коментує продюсер фільму Володимир Остапчук. - Ми намагалися створити таку сучасну комедію, яка буде простою та зрозумілою для всіх. Думаю, нам це вдалося. Ми зараз перебуваємо у хвилюючому очікуванні на відгуки від глядачів, тому запрошуємо кожного до перегляду нашої прекрасної, веселої комедії у всіх кінотеатрах країни від 20 січня".

Цього вечора прем'єру стрічки "Любов і Блогери" вперше побачила велика кількість зіркових гостей, серед яких: Юрій Нікітін, Lida Lee, NiNO, Раміна Есхакзай, Павло Зібров, Олег Машуковський, Таня Пренткович, Олександра Пустовіт, Альона Венум, Сабіна Мусіна, Фаїна Тедеєва, Андрій Задвірний, Анна Кузіна, Богдан Юсипчук, Богдан Осадчук, Сергій Халус, Назар Грабар, Міла Кузнєцова, Міла Бараєва, Даня Вегас, Даша Кубик, Олександр Волошин та багато інших.

Презентувати та подивитись разом із запрошеними глядачами фільм прийшли самі актори стрічки: Ольга Сумська, Вадим Новіцький, Назар Задніпровський, Анна Трінчер, Іван Кухарчук, Анастасія Єлісєєва, Інна Приходько, Катерина Кістень, Іван Кухарчук, Анатолій та Тетяна Зіновенко, Георгій Делієв, Богдан Шелудяк, Роман Свічкоренко, Вікторія Маремуха, Євген Білозеров.

Назва слогану фільму "Засновано на ржачних подіях" повністю себе виправдала - впродовж усього кіносеансу у залі не вщухав сміх.

В офіційному прокаті романтичну комедію "Любов і Блогери" можна буде переглянути від 20 січня 2022 року.

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