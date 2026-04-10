Остапчук з дружиною покидає Україну під час війни: куди емігрує родина та що буде з майном

Український ведучий Володимир Остапчук, його дружина Катерина Полтавська та однорічний син Тимофій емігрують з України під час війни.

В Instagram обраниця шоумена повідомила, що вони прийняли рішення розпочати нове життя у Канаді. За словами Катерини, цим змінам передувало чимало причин. Зокрема, вона пригадала нещодавній жахливий інцидент з «прильотом» у спільне майно Володимира з його ексдружиною Горняк.

«Любі читачі, наша родина прийняла рішення переїхати до Канади, про що ми почали задумуватися ще рік тому, але еміграція — це важкий крок, тому особисто я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її, але остаточно на це рішення повпливав приліт по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею», — пояснила Катерина.

Блогерка також наголосила, що її чоловік багатьма речами пов’язаний із Канадою. Там він здобував освіту й живуть його діти від першого шлюбу з Оленою Войченко. Наразі подружжя ухвалило рішення здебільшого через безпеку їхнього однорічного синочка Тимофія та його майбутнє.

«Як ви знаєте (чи ні) мій чоловік — резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним. Всім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія. Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки будемо жити на дві країни», — написала дружина зірки.

Крім того, Катерина одразу відповіла на запитання юзерів про кар’єру Володимира Остапчука. Блогерка пояснила, що він продовжуватиме брати замовлення на приватні заходи як ведучий, але вже за кордоном. Ба більше, заінтригувала його перспективами у викладацькій діяльності.

«Ведучий продовжує бути ведучим. У Європі зараз теж багато замовлень. А ще Вова ж у Канаді вчився в університеті і ось останні пів року ще навчався дистанційно і склав іспити. Тепер він має право викладати в університетах Канади (а у них це зовсім інша справа, ніж у нас, по можливостях). Його навіть деякі універи вже запросили», — зізналася блогерка.

Ба більше, зіркова родина має намір позбутися свого майна. Дружина Остапчука вже заявила про продаж авто. Зокрема своє, яке їй подарував коханий, вона планує віддати за 90 тис. доларів.

