Остапчук з дружиною приголомшив сюрпризом для однорічного сина й показав його реакцію
Подружжя звернулося до синочка з нагоди його першого дня народження.
Український телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Катерина розповіли про свято у родині.
Сьогодні, 10 грудня, сину зіркового подружжя виповнюється один рік. З такої особливої нагоди закохані підготували для маленького Тимофія справжній сюрприз. У фотоблогу Катерина зазначила, що ще вночі вона з чоловіком надувала кульки та прикрашала будинок.
Звісно іменинник не залишився і без подарунку. Так, батьки подарували Тимофію величезне дитяче авто. Катерина навіть встигла зазнімкувати перші емоції дитини від побаченого. Щасливий хлопчик одразу взявся з цікавістю оглядати подарунок. На кадрах також можна помітити, як він підріс за останній час.
«З днем народження, Тім. Любимо тебе безмежно», — написало подружжя у спільному дописі.
У коментарях до привітань долучилося чимало зірок і шанувальників родини. Вони не приховували свого захвату від підрослого Тимофія та щиро вітали його з першим днем народження.
«Який пупсік, вітаю!» — Наталка Денисенко
«Ну нарешті повний комплект рендж роверів в сімʼї! З іменинником вас, він прекрасний» — наречена Сергія Танчинця
Який чудовий хлопчинка, як з обкладинки журналу
Вітаю! Він має щасливе дитинство і дуже класних батьків! Нехай росте радісним хлопчиком!
