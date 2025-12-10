ТСН у соціальних мережах

Остапчук з дружиною приголомшив сюрпризом для однорічного сина й показав його реакцію

Подружжя звернулося до синочка з нагоди його першого дня народження.

Володимир Остапчук з дружиною та сином

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Український телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Катерина розповіли про свято у родині.

Сьогодні, 10 грудня, сину зіркового подружжя виповнюється один рік. З такої особливої нагоди закохані підготували для маленького Тимофія справжній сюрприз. У фотоблогу Катерина зазначила, що ще вночі вона з чоловіком надувала кульки та прикрашала будинок.

Звісно іменинник не залишився і без подарунку. Так, батьки подарували Тимофію величезне дитяче авто. Катерина навіть встигла зазнімкувати перші емоції дитини від побаченого. Щасливий хлопчик одразу взявся з цікавістю оглядати подарунок. На кадрах також можна помітити, як він підріс за останній час.

«З днем народження, Тім. Любимо тебе безмежно», — написало подружжя у спільному дописі.

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

У коментарях до привітань долучилося чимало зірок і шанувальників родини. Вони не приховували свого захвату від підрослого Тимофія та щиро вітали його з першим днем народження.

  • «Який пупсік, вітаю!» — Наталка Денисенко

  • «Ну нарешті повний комплект рендж роверів в сімʼї! З іменинником вас, він прекрасний» — наречена Сергія Танчинця

  • Який чудовий хлопчинка, як з обкладинки журналу

  • Вітаю! Він має щасливе дитинство і дуже класних батьків! Нехай росте радісним хлопчиком!

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розповіла про сюрприз для старшої доньки Мішель, який вона везе з Буковелю.

