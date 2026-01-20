Остапчук з дружиною віддав свій генератор підписниці під час відключень світла: "Везли в Гостомель"

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська —розповіла про їхню добру справу під час відключень світла.

Так, зіркове сімейство живе неподалік Києва у заміському будинку та має змогу подбати про забезпечення себе світлом і теплом. Але, зі слів Катерини, вони мали в арсеналі ще один генератор, який вона забрала після продажу власної б’юті-студії у Києві. Тому не довго роздумуючи блогерка й шоумен під час вимкнень світла вирішили забезпечити електроенергією ще когось.

Для того, щоб обрати родину, Катерина зробила опитування у своїй спільноті. Серед тих, хто відгукнувся, вона обрала маму з дитиною, яка хворіє ДЦП. І до них спрямувала допомогу разом із чоловіком Володимиром. Водночас блогерка надихнула у цей непростий час робити добрі вчинки.

Сториз Катерини Остапчук

«У нас був вдома генератор зі студії. Написала про це у своєму Telegram-каналі, і мені відповіла дівчина, у якої у малюка ДЦП, що в них майже немає світла. Днями з Вовою відвезли їй в Гостомель цей генератор і подарували його. Допомагайте тим, хто потребує», — закликала Катерина.

