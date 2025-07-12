ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

Остапчук з родиною несподівано переїхав до нової оселі: яка причина і вигляд будинку зсередини

Зіркове сімейство обрало просторе помешкання під Києвом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Остапчук з дружиною та сином

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – заявила про переїзд.

Так, дружина зірка повідомила, що колишній розкішний будинок вони вирішили проміняти на інший через одну вагому причину. За словами Катерини, минула оселя розташовувалася поблизу залізниці, що посилювало небезпеку під час частих повітряних тривог. Тож вони ухвалили вагоме рішення.

"Живемо на відстані рукою подати до залізниці. А ще в нас завжди супергучно. Сьогодні нерви остаточно здали. Вирішили переїхати", — писала раніше обраниця шоумена.

Новий будинок Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Новий будинок Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Тож вже зовсім скоро Остапчук з дружиною та сином оселяться у розкішному двоповерховому будинку, поблизу якого багато зеленої території. Блогерка вже частково показала інтер'єр нового помешкання та розкрила, як хотіла б його змінити.

"Хочу одну кімнату переоблаштувати під гардеробну. Тепер у мене на подвір'ї є ліс, а з іншого боку —сад з трояндами та малиною",  — зізналася Катерина.

Територія поблизу будинку Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Територія поблизу будинку Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук ділилася, який коштовний подарунок зробила чоловіку після гучної сварки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie