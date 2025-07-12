Остапчук з родиною несподівано переїхав до нової оселі: яка причина і вигляд будинку зсередини

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Дружина ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – заявила про переїзд.

Так, дружина зірка повідомила, що колишній розкішний будинок вони вирішили проміняти на інший через одну вагому причину. За словами Катерини, минула оселя розташовувалася поблизу залізниці, що посилювало небезпеку під час частих повітряних тривог. Тож вони ухвалили вагоме рішення.

"Живемо на відстані рукою подати до залізниці. А ще в нас завжди супергучно. Сьогодні нерви остаточно здали. Вирішили переїхати", — писала раніше обраниця шоумена.

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Новий будинок Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Тож вже зовсім скоро Остапчук з дружиною та сином оселяться у розкішному двоповерховому будинку, поблизу якого багато зеленої території. Блогерка вже частково показала інтер'єр нового помешкання та розкрила, як хотіла б його змінити.

"Хочу одну кімнату переоблаштувати під гардеробну. Тепер у мене на подвір'ї є ліс, а з іншого боку —сад з трояндами та малиною", — зізналася Катерина.

Територія поблизу будинку Катерини та Володимира Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук ділилася, який коштовний подарунок зробила чоловіку після гучної сварки.