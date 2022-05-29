Остапчук за три місяці жодного разу не чув своїх дітей: "Колишня не дозволяє з ними спілкуватися"

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук зізнався, що вже дуже давно не чув своїх дітей від попереднього шлюбу – 8-річну Емілію та 4-річного Евана.

Володимир Остапчук, який від початку війни вивіз свою ексдружину Олену Войченко з дітьми за кордон, залишився в Україні, почав волонтерити, виходив на нічні рейди тероборони і поступово повертається до роботи.

Та, як зізнався Володимир, його дуже засмучує те, що він вже три місяці жодного разу не чув своїх дітей. Під час розмови з "КП" в Україні", Остапчук поділився, що колишня дружина не дозволяє йому спілкуватися з донькою і сином:

Володимир Остапчук з сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Уже три місяці я з дітьми не спілкуюся. І для мене це найбільший біль після того, що відбувається в країні. Моя колишня дружина не дає мені з ними спілкуватися. Я знаю, що вони в Канаді, ходять там у школу та садочок. Знаю це через те, що мені приходять листи зі школи, де навчається Емілія. Кожного вечора після 10-ї чи 11-ї години, тому що в Канаді це 3-я чи 4-та дня, я телефоную, але мені ніхто не відповідає", - розповів Остапчук.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен зізнався, що навіть писав листа до школи у Канаді, де навчається донька:

"Я навіть писав листа до школи, щоб передати Емілії, що я її люблю, що я про неї не забув, і все буде добре. Але колишня дружина не дає мені спілкуватися з дітьми. Три місяці я дітей не чув і не бачив. Після війни розберемося, це її особистий вибір травмувати дітей", - зазначив Володимир.

Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Він наголосив, що дуже любить дітей і дуже за ними сумує:

"В дітей є батько, який їх дуже любить і якого дуже люблять вони. Коли ми з ними прощалися на кордоні, я їх проводжав, ми дуже міцно обійнялися. Розумію, що діти дуже важко переживають те, що вони не бачать тата і не будуть бачити. Я цього теж не розумію. Але не можу зараз нічого з цим вдіяти. Після війни розберемося з колишньою дружиною. Але що є то є – три місяці я з дітьми поспілкуватися не можу", - пожалівся ведучий.

Володимир Остапчук з ексдружиною і донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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