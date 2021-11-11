Остапчук зі своєю дружиною влаштував романтичний фотосет в Парижі на даху

Закохані провели вікенд разом.
Український ведучий Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною, Христиною Горняк, провів вікенд у Парижі.
Так, вони гуляли паризькими вулицями, ходили до ресторанів та в цілому насолоджувалися одне один. Втім, в такому романтичному місті вони звісно ж влаштували ніжний фотосет. Парочка одягла для такої події вишукані вбрання. До речі, закохані позували на даху на тлі Ейфелевої вежі.
"Дивовижний вікенд, наповнений коханням, пристрастю, смаком випічки та красою в кожній дрібниці", - поділився своїми емоціями Володимир.
Загалом, і Христині сподобалась їхня подорож. Вона зазначила, що назавжди запам’ятає її.
"Тримай мене міцніше і не відпускай, адже між нами щось дуже особливе! Ми вчимося, ми дорослішаємо і стаємо мудрішими!" - ніжно звернулась до чоловіка Христина.
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