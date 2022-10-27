Остапчук "зник" з Instagram, Горняк заговорила про прізвище на тлі чуток про розлучення

Особисте життя українського зіркового подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк щодня обростає новими подробицями з різних джерел.

Так, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що шоумен та нотаріусиня офіційно розлучилися, а документи про розірвання шлюбу отримали декілька тижнів тому. Втім, й досі пара, яка на початку стосунків активно ділилася з шанувальниками спільними світлинами, показувала, як разом проводила час, прокидалася, засинала, жодним чином не реагує на чутки.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Коли ж сайт ТСН.ua попросив Остапчука прокоментувати, що між ними та Христиною відбувається, він нам коротко відповів: "Я не даю коментарі з приводу особистого життя, у мене все добре, дякую за розуміння".

Тим не менш, щойно у Мережі заговорили про офіційне розірвання шлюбу пари, як сторінка Володимира Отапчука раптом "зникла" з Instagram (певно, щоб не завалювали дірект запитаннями про особисте). А от Горняк заговорила про те, що за паспортом вона взагалі-то Остапчук.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Коли фани запитали її, чи не втомилася вона від публічності, вона написала: "Як вам сказати… У публічності є свої плюси та мінуси… І хоча в душі я завжди Горняк, та все ж таки за паспортом я Остапчук".

Нагадаємо, що вже місяць, як у Мережі активно обговорюють розрив Володимира Остапчука та Христини Горняк. Про те, що в стосунках пари справді не все добре, розповів й ведучий Слава Дьомін, який знає пару особисто. Він зазначив, що вони перестали жити разом.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Окрім того, у жовтні Володимир та Христина не привітали одне одного з днем народження та з річницею їхнього весілля.

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