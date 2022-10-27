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Остапчук "зник" з Instagram, Горняк заговорила про прізвище на тлі чуток про розлучення

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Остапчук "зник" з Instagram, Горняк заговорила про прізвище на тлі чуток про розлучення

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Подружжя офіційно не коментує жодних чуток.

Особисте життя українського зіркового подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк щодня обростає новими подробицями з різних джерел.

Так, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що шоумен та нотаріусиня офіційно розлучилися, а документи про розірвання шлюбу отримали декілька тижнів тому. Втім, й досі пара, яка на початку стосунків активно ділилася з шанувальниками спільними світлинами, показувала, як разом проводила час, прокидалася, засинала, жодним чином не реагує на чутки.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Христина Горняк та Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Коли ж сайт ТСН.ua попросив Остапчука прокоментувати, що між ними та Христиною відбувається, він нам коротко відповів: "Я не даю коментарі з приводу особистого життя, у мене все добре, дякую за розуміння".

Тим не менш, щойно у Мережі заговорили про офіційне розірвання шлюбу пари, як сторінка Володимира Отапчука раптом "зникла" з Instagram (певно, щоб не завалювали дірект запитаннями про особисте). А от Горняк заговорила про те, що за паспортом вона взагалі-то Остапчук.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Коли фани запитали її, чи не втомилася вона від публічності, вона написала: "Як вам сказати… У публічності є свої плюси та мінуси… І хоча в душі я завжди Горняк, та все ж таки за паспортом я Остапчук".

Нагадаємо, що вже місяць, як у Мережі активно обговорюють розрив Володимира Остапчука та Христини Горняк. Про те, що в стосунках пари справді не все добре, розповів й ведучий Слава Дьомін, який знає пару особисто. Він зазначив, що вони перестали жити разом.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Окрім того, у жовтні Володимир та Христина не привітали одне одного з днем народження та з річницею їхнього весілля.

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