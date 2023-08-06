Остапчука, Позитива та Буше жорстко розкритикували в Мережі за образливі висловлювання в бік жінок

У Мережі розгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука, співака Позитива та блогера Богдана Буше.

Нещодавно зіркові чоловіки завітали на YouTube-шоу Остапчука "Мекнув - питайте", темою якого стали жінки та взаємини чоловіків з ними. Під час випуску Остапчук ставив своїм гостям запитання від підписників та глядачів, які стосувалися їхнього ставлення до жіночої краси, сексуальних та романтичних стосунків, заробітку тощо.

Найбільшого розголосу в Мережі набув фрагмент з відповіддю про рослинність на тілі в жінок. Так, на запитання, чи нормально те, що в дівчини може бути волосся на тілі зіркові чоловіки відповіли негативно.

"Мені взагалі не ОК. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди. Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно та красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", - сказав Остапчук.

Буше своєю чергою додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10", а Позитив пожартував, що таким чином "усім буде тепло".

Після таких слів багато користувачів Мережі висловили своє обурення, адже вважають, що подібні заяви з приводу зовнішності принижують жінок та їхнє право не голитися так, як це роблять чоловіки.

Це найбридкіше, що я бачила. Ваші слова про жінок жахливі.

Реально не змогла додивитись до кінця цю нудоту!

Закомплексовані чоловічки - це печаль!

Щось не те з цим світом…Цей, бл*ха , сексизм… вимоги, бажання ідеальності!

Ці люди ще називають себе "лідерами думок"!

Щось не побачила у вас поголених ніг та рук! Відчепіться від жінок!

До речі, раніше 23-річна дружина Володимира Остапчука різко відповіла хейтерам на закиди, що шоумен забезпечує її.

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