Остапчука, Позитива та Буше жорстко розкритикували в Мережі за образливі висловлювання в бік жінок

Фани негативно відреагували на нещодавні обговорення чоловіками жінок.
У Мережі розгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука, співака Позитива та блогера Богдана Буше.
Нещодавно зіркові чоловіки завітали на YouTube-шоу Остапчука "Мекнув - питайте", темою якого стали жінки та взаємини чоловіків з ними. Під час випуску Остапчук ставив своїм гостям запитання від підписників та глядачів, які стосувалися їхнього ставлення до жіночої краси, сексуальних та романтичних стосунків, заробітку тощо.
Найбільшого розголосу в Мережі набув фрагмент з відповіддю про рослинність на тілі в жінок. Так, на запитання, чи нормально те, що в дівчини може бути волосся на тілі зіркові чоловіки відповіли негативно.
"Мені взагалі не ОК. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди. Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно та красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", - сказав Остапчук.
Буше своєю чергою додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10", а Позитив пожартував, що таким чином "усім буде тепло".
Після таких слів багато користувачів Мережі висловили своє обурення, адже вважають, що подібні заяви з приводу зовнішності принижують жінок та їхнє право не голитися так, як це роблять чоловіки.
- Це найбридкіше, що я бачила. Ваші слова про жінок жахливі.
- Реально не змогла додивитись до кінця цю нудоту!
- Закомплексовані чоловічки - це печаль!
- Щось не те з цим світом…Цей, бл*ха , сексизм… вимоги, бажання ідеальності!
- Ці люди ще називають себе "лідерами думок"!
- Щось не побачила у вас поголених ніг та рук! Відчепіться від жінок!
До речі, раніше 23-річна дружина Володимира Остапчука різко відповіла хейтерам на закиди, що шоумен забезпечує її.
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