Остапу Ступці у суді обрали запобіжний захід за "п'яну" ДТП: як покарали актора

Над українським актором Остапом Ступкою, який 4 квітня влаштував на підпитку ДТП, відбувся суд.

У Шевченківському суді Києва артисту обрали запобіжний захід. Загалом, Остапа Ступку відправили на нічний домашній арешт до 5 червня включно. Знаменитість не має права покидати дім з 22:00 до 06:00, пише "Суспільне". Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.

Остап Ступка у залі суду / Фото: suspilne.media

Тим часом Остап Ступка просто у залі суду прокоментував аварію, яку скоїв на підпитку. Актор зазначив, що йому прикро. Артист обіцяє надати всю необхідну допомогу потерпілому.

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити пробачення", — прокоментував аварію актор.

Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, Остап Ступка у стані алкогольного сп'яніння врізався в припаркований автомобіль, у якому перебував чоловік. Ступку затримали на місці, а потерпілого з травмами госпіталізували. Згодом оприлюднили моторошні кадри аварії, яку вночі влаштував актор.

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