Островська розповіла, як наважилася повернутися до Ірпеня та що окупанти зробили з її будинком

Ведуча 1+1 Наталія Островська розповіла, що російські окупанти зробили з її квартирою, яка розташована в Ірпені.

Знаменитість зізналась, що її оселя трішки постраждала. Зокрема, у квартирі були побиті вікна і ворожі снаряди позалітали до кімнат, тому довелося перероблювати ремонт. До будинку росіяни не змогли залізти. Наталія розповіла, що окупантам не вдалося вибити двері.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Під нашим під’їздом горів рашистський танк, у вікна залітали залишки снарядів. Залізяччя побило вікна, застрягло у стінах, один шмат снаряда пролетів у сантиметрі біля газового балона, тоді б квартира могла згоріти. Довелося переробити у деяких кімнатах ремонт. Але, дякуючи виробнику дверей, росіяни не змогли потрапити всередину. Як не намагалися – виламати двері не змогли. І вибивали, і болгаркою пиляли", - поділилася ведуча в інтерв'ю kp.ua.

Островська розповіла, що повернулася додому одразу після того, як захисники деокупували Ірпінь. Ведуча допомагала розчищати місто, зробила ремонт у власній квартирі.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Ми переїхали одразу після того, як наші військові вибили рашистів з Ірпеня, з вулиць прибрали погорілі танки та розмінували територію. Ми теж допомагали розчищати територію комплексу, прибирати побиті вікна, під час одного з таких прибирань знайшли нерозірвану міну на клумбі. Потім переробили ремонт, в деяких місцях, правда, ще залишився трохи побитий ламінат, і одразу ж переїхали до Ірпеня", - пригадала знаменитість.

Островська також зізналась, як наважилася повернутися до Ірпеня. Коли місто було окуповане, Наталія була переконана, що більше не зможе там жити.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Насправді думала, що ніколи не зможу жити в Ірпені. Я ж бачила всі новини зсередини, моя знайома волонтерка Настя Яланська загинула у Бучі, її росіяни розстріляли просто в авто. Мені здавалося, що дуже складно буде повертатись до міста, де людей ховали у парках, біля будинків… Але життя триває, і якщо ми можемо його продовжувати, то маємо це робити", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розповідала, як російські окупанти пошкодили її заміський будинок. Знаменитості навіть довелося викликати саперів, аби ті перевіряли територію.

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