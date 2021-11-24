Освідчення просто на сцені та сльози Аліни Гросу: як минув концерт артистки у Києві

Співачка вперше виступила у Палаці "Україна".

У вівторок, 23 листопада, українська співачка Аліна Гросу відіграла свій сольний концерт.

Так, артистка вперше виступила у Палаці "Україна". На грандіозну подію прийшло чимало фанів зірки різного віку: і дітлахи, і дорослі. Щойно вони побачили свою кумирку, то одразу почали їй дарувати квіти, іграшки та навіть картини. Аліна жартувала, що ще не встигла заспівати, а її вже "засипали" презентами.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

До слова, сам концерт мав розпочатися о 19:30. Втім, зірка змусила своїх фанів трішки почекати. До речі, зала і балкон були повністю заповнені, лише де-не-де виднілися порожні місця.

Віддані прихильники чекали на вихід артистки пів години, а потім не стрималися та почали вигукувати: "Аліна Гросу". О 20:15 артистка нарешті вийшла на сцену. Всі були в захваті від її феєричної появи. Так, на глядачів чекало справжнє шоу зі світломузики та піротехніки.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

Співачка розпочала свій концерт зі знаменитої композиції "Бджілка 2.0". Так, це зухвала версія хіта її дитинства про маленьку бджілку. Виконавиця заспівала й інші відомі пісні, такі як "Вова", "Малиновые губы", "Дикая", "Непобедима", "Хочу я баса" та багато інших.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

До речі, Аліна підготувала для глядачів чимало сюрпризів. Так, зірка презентувала свою нову композицію, яку раніше ніхто не чув, - "Абракадабра". Також Аліна заспівала й зі своїм коханим, Романом Полянським. Разом вони виконали дві пісні: "Полотенце" та "Чувства на кассетах". Під час виступу закохані ніжно обнімалися та цілувалися.

До речі, щойно Роман з'явився на сцені, вся зала почала вигукувати: "Освідчуйся". Та закохані віджартувалися. Вони вдали, ніби не розуміють, про що йдеться.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

Втім, освідчення на сцені таки було. Співачка допомогла своєму фану, освідчитися коханій. Так, після того, як Аліна заспівала чергову свою пісню, вона запитала у зали, чи є тут Микита, якому вона має дещо допомогти зробити. Всі Микити почали вигукувати, що є. Кожен хотів піднятися на сцену до артистки. Втім, Аліна шукала певного Микиту. І він вийшов до неї з-за куліс, взяв мікрофон та попросив, аби його кохана, Юлія, піднялася до нього на сцену. Дівчина, яка нічого не підозрювала, пішла до Микити. Тим часом хлопець встав на одне коліно та освідчився їй. Шокована Юлія відповіла "так".

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

Аліна пораділа за закоханих. Вона зізналась, що дуже сподівалась, що дівчина погодиться. Зірка говорить, що не знала б, як далі співала, якщо Юлія відповіла б "ні".

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

До речі, зірка присвятила пісню своїм батькам, які також разом з фанами насолоджувалися виступом доньки. Артистка заспівала пісню "Мама", спустилася до зали та ледь стримуючи сльози подарувала рідним людям два велетенських букети троянд. Втім, коли зірка підіймалася вже на сцену, то трапилася доволі курйозна ситуація, Аліна ледь не впала. Співачка перечепилась через провід. Зате, після цієї ситуації було точно зрозуміло, що зірка співає наживо, адже артистка трішки збилася. Окрім цього, Аліна взаємодіяла з залою. Вона просила фанів співати разом з нею.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

До речі, послухати пісні Аліни Гросу прийшли й знаменитості. Так, у залі були присутні Настя Приходько зі своїм чоловіком, Камалія з Мохаммадом Захуром, Павло Зібров, Анна Трінчер, Олена Філонова, Олег Машуковський, Олександр Соколов.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

Вони також дарували зірці різноманітні букети. Загалом, прихильники засипали Аліну квітами. Вони їй несли й троянди, й хризантеми, й лілії.

Загалом, концерт Аліни Гросу тривав дві години. За цей час вона встигла чотири рази переодягнутися та порозважати глядачів. Так, вона і танцювала, і співала в повітрі над сценою, і з залою спілкувалася.

Концерт Аліни Гросу / tsn.ua

Артистка закінчила свою концерту програму піснею "Рушничок". Також Аліна виконала пісню на біс – "Вова".

Читайте також: