Освідчення співака-воїна, музичні сюрпризи й збір для ЗСУ: як минув концерт KOLA у Києві

8 березня співачка KOLA вдруге виступила на сцені Палацу Спорту з новим великим концертом на біс, який став справжнім святом музики, емоцій та єдності.

Глядачі концерту "Особлива історія про прості речі" на біс могли почути вже відомі хіти "Salut papa", "Титанік", "Чи разом", вперше почули премʼєру нової пісні з MONATIK "127", а також дуетне виконання пісень з Parfeniuk, ADAM, Bulvar LU та VLADA K.

Концерт KOLA

Концерт KOLA

Концерт KOLA

Вперше наживо співачка KOLA заспівала свою нову композицію "Край" з трьома переможцями конкурсу на найкращий кавер пісні, даруючи їм змогу показати свій талант на одному з найбільш музичних майданчиків в Україні.

Окремої уваги заслуговує пісня "Дочекаюсь", яку співачка виконала з учасниками обʼєднання "Культурний десант": відомим скрипалем на позивний "Мойсей" та бандуристом Тарасом Столяром. Метою спільного виступу було вшанувати памʼять усіх загиблих на війні українців та нагадати, що боротьба продовжується, і тому надзвичайно важливо продовжувати допомагати й підтримувати українських захисників.

Концерт KOLA

Після завершення пісні скрипаль "Мойсей" залишився на сцені, де під музичний супровід співачки освідчився своїй дівчині, отримавши відповідь "так" під оплески багатотисячної аудиторії.

Концерт KOLA

На концерті було багато зіркових гостей, серед яких Володимир Завадюк, Ассія Ахат, Віталій Дроздов, Сергій Фурман, Марта Адамчук, Diana Gloster, Olya Shelby, Лілія Ребрик, Олексій Комаровський, ROXOLANA та інші.

"Я люблю людей і люблю дарувати їм частинку себе через музику, голос та відчуття, які вона дарує. Для мене це можливість подарувати людям емоції радості та внутрішнього світла, яких так не вистачає сьогодні. Я буду продовжувати робити все, що тільки можна, аби кожен зі слухачів зміг знайти у моїх композиціях відлуння своїх внутрішніх переживань", - говорить KOLA.

Концерт KOLA

Особливо важливою частиною концерту стала благодійна ініціатива. Співачка запустила новий великий збір, спрямований зібрати кошти на прицільну евакуацію для Superhumans Center. Лише під час концерту було зібрано понад 860 тис. грн.

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