"Ой, у лузі червона калина": Хливнюк, NK, Дорн, Нікітюк, Дорофєєва захопили спільним виконанням повстанського гімну

У записі відео також взяли участь Наталя Могилевська, Джамала, Діма Каднай та багато інших зірок.

Українські зірки об'єдналися та виконали онлайн легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

У онлайн записі взяла участь низка знаменитостей: NK, Іван Дорн, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Наталя Могилевська, Джамала, Діма Каднай, Оля Полякова, Павло Зібров, Єгор Крутоголов, Юрій Ткач, ХАС, Epolets. Відео спільного виконання артистів оприлюднив МУЗВАР.

Розпочинається відео з виконання лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, де він співає у Києві на Софійській площі. І у першій частині трек лунає а капелла. У другій частині спів зірок супроводжує біт діджея The Kiffness.

Зазначимо, що це відео було записане до концерту "Доброго вечора! Ми з України", який покажуть сьогодні, 2 квітня о 21:00 в ефірі телеканалів ТЕТ, М1 та ТРК "Київ". Зібрані гроші перерахують на допомогу українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України.

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