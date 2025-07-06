Оззі Осборн на тлі тяжкої невиліковної хвороби провів свій останній концерт: яким був його виступ

Оззі Осборн / © Associated Press

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Відомий британський рок-музикант Оззі Осборн, який страждає від хвороби Паркінсона, відіграв свій останній концерт.

Артист востаннє вийшов на сцену 5 липня на стадіон Villa Park у Бірмінгемі. Як пише Daily Mail, спочатку співак виконав сольний сет. Зокрема, він заспівав такі треки, як I Don’t Know, Blizzard of Ozz та Crazy Train. Це все доповнювалося феєрверком та скандуванням натовпом імені знаменитості: "Оззі, Оззі!". Попри проблеми зі здоров'ям, 76-річний Осборн демонстрував енергій виступ.

Після сольного сету він запросив гурт Black Sabbath і впродовж 25 хвилин разом із музикантами виконав такі композиції, як War Pigs, N.I.B., Iron Man та завершив вечір класикою — Paranoid. Перед треком пролунали слова: "Це остання пісня. Дякуємо вам від щирого серця". За кілька хвилин у небі запалали феєрверки із написом: "Дякуємо за все, ви — неймовірні. Бірмінгем назавжди".

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Оззі Осборн / © Associated Press

Це був грандіозний прощальний концерт: останній виступ у рідному місті, де колись почалася кар'єра Black Sabbath. Оззі розповідав, що це було символічно — "повернення до витоків".

Попри завершення концертної діяльності, Оззі планує продовжувати записувати музику.

Зазначимо, Оззі Осборн 2003 року отримав серйозну травму хребта, через що переніс операцію. Артистові встановили металеві хребці. З плином часу травма нагадує про себе.

Окрім того, в Оззі Осборна діагностували хворобу Паркінсона, через що він втратив можливість ходити та пересувається тепер в кріслі колісному.

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