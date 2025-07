Оззі Осборн помер: останні слова, генетична мутація, коханка з РФ та позиція щодо війни в Україні

Оззі Осборн помер – прощання фанатів / © Associated Press

Реклама

Легендарний фронтмен Black Sabbath, ікона хеві-металу Оззі Осборн помер у віці 76 років. Його сім’я повідомила, що легендарний "Принц темряви" відійшов у засвіти мирно, у колі рідних, після тривалої боротьби зі значними проблемами зі здоров’ям.

Останній концерт: емоційне повернення до витоків

Його фінальним виступом став прощальний концерт "Back to the Beginning", який відбувся 5 липня 2025 року у його рідному Бірмінгемі, на стадіоні Villa Park. На сцену Оззі піднявся, сидячи на спеціально облаштованому троні, адже хвороба Паркінсона позбавила його змоги стояти. Він виконав власний сольний сет, а потім возз'єднався з Black Sabbath. У фіналі пролунали його зворушливі слова: "Це остання пісня. Дякуємо вам від усього серця". Концерт став також благодійним феноменом: понад 40 000 фанів в залі і майже 6 млн онлайн підтримали збір 140 млн фунтів на благодійність.

Оззі Осборн / © Associated Press

Музична спадщина й досягнення

Шлях Осборна до слави розпочався наприкінці 1960-х років, коли він став вокалістом гурту Black Sabbath, з яким фактично започаткував жанр хеві-метал. Дебютний альбом гурту "Black Sabbath" відкрив нову еру у рок-музиці, а наступний — "Paranoid" — приніс міжнародне визнання завдяки пісням "Iron Man", "War Pigs" та однойменному "Paranoid". Саме ці треки досі вважаються класикою й звучать на найбільших світових рок-фестивалях.

Реклама

Після виходу з гурту 1979 року Оззі розпочав успішну сольну кар'єру. Його дебютний альбом "Blizzard of Ozz" став сенсацією. З нього світ почув легендарні "Crazy Train", "Mr. Crowley" та "Suicide Solution". У наступні десятиліття артист продовжував творити, видаючи альбоми, які щоразу потрапляли до топів хіт-парадів. Серед його пізніших хітів — "No More Tears", "Mama, I’m Coming Home", а також спільні роботи з Елтоном Джоном "Ordinary Man" і Post Malone "Take What You Want".

Як сольний артист і фронтмен групи продав понад 100 млн альбомів та був введений до Зали слави Rock and Roll двічі — як частина Sabbath (2006) і як сольний артист (2024).

Оззі Осборн / © Associated Press

Генетична мутація та "суперсила" від шкідливих залежностей

Фізична витривалість Осборна вражала багатьох науковців. Як писали The New York Post, вчені компанії Knome виявили у його ДНК унікальну мутацію, яка, ймовірно, дозволила йому вижити попри десятиліття зловживання алкоголем і наркотиками. Цей випадок став темою дослідження від National Geographic. Професор Білл Салліван назвав його "генетичним мутантом", здатним пережити те, що вбило б будь-кого іншого.

Подробиці хвороб, які забрали життя артиста

Незважаючи на надлюдську витривалість, Осборн все ж поступився віку та хворобам. 2003 року він зазнав важкої травми хребта, після чого йому встановили металеві хребці. 2019 року — нове падіння, яке лише погіршило стан. Водночас у нього діагностували хворобу Паркінсона, яка повільно забирала його рухливість. Останні роки Оззі пересувався в кріслі колісному. У лютому 2023-го після низки операцій та реабілітацій він оголосив про завершення концертної кар'єри.

Реклама

Оззі Осборн / © Associated Press

Скандальне особисте життя Оззі Осборна: зради та примирення

1982 року Оззі Осборн одружився зі своєю менеджеркою Шерон Леві — пара побралася на Гаваях після кількох років стосунків. У шлюбі вони народили трьох дітей: доньок Еймі та Келлі, а також сина Джека. Раніше, від першої дружини Тельми Райлі, рокер мав ще трьох дітей: Джесіку, Луїса та названого сина Елліота.

2016 року стало відомо, що Оззі Осборн мав тривалий роман на стороні із перукаркою. Пізніше Шерон заявила, що всього у нього було щонайменше шість коханок — серед них росіянка, декілька масажисток з різних країн і навіть їхня особиста кухарка. Щоб викрити зраду з перукаркою, вона підсипала йому додаткові снодійні у напій, й Оззі під дією медикаментів розповів усе.

Оззі Осборн з дружиною Шерон / © East News

Після шоку і розриву пара пройшла терапію, а Оззі визнав свою проблемну залежність від сексу. Він сказав, що найбільше шкодує про зраду та пообіцяв більше ніколи не повторювати такого. Шерон же відверто зізналася, що пережила емоційну кризу та навіть спробувала накласти на себе руки. Врешті, зберегти сім’ю їм таки вдалося. Вони оновили обітниці 2017 року і лишилися разом до кінця.

Підтримка України: благодійність музиканта та його син-волонтер

Оззі Осборн був не лише музикантом, а й людиною з великою душею. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Осборн підтримав українців. Він заявив, що готовий прихистити українських біженців у себе вдома. Його син допомагав евакуювати дітей-сиріт з інвалідністю з України.

Реклама

Допис Оззі Осборна

Окрім того, один зі своїх альбомів артист випустив у кольорах українського прапора, а також закликав світ фінансово підтримувати українців.

Нагадаємо, нещодавно померла українська акторка Анастасія Добриніна. Стало відомо, що забрало життя 42-річної зірки та яким буде прощання з нею.