Оззі Осборн випустив альбом у синьо-жовтих кольорах та заговорив про важливість допомоги Україні

Відомий британський рокмузикант Оззі Осборн, як і весь цивілізований світ, підтримує Україну.

Виконавець Оззі Осборн потішив своїх шанувальників з України.

Знаменитість показав свою солідарність з українським народом, який нині захищає свою країну від російських окупантів. Загалом, Осборн випустив новий музикальний альбом, який візуалізований синьо-жовтими кольорами.

До слова, ще на початку повномасштабної війни, син артиста – Джек – допомагав Україні. Він евакуйовував дітей-сиріт з особливими потребами.

За словами Оззі, нині це також потрібно робити. Тож свої лімітовані платівки у кольорах українського прапора Осборн вирішив продати за 38 доларів, а всі виручені гроші рокер перекаже на допомогу Україні, а саме на евакуацію з країни дітей сиріт із особливими потребами до США.

"У лютому мій син Джек разом із волонтерами евакуював дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо під час війни, тому займатися такою важливою справою - це правильно", - зазначив Осборн.

Нагадаємо, нещодавно латвійська зірка Лайма Вайкуле вперше публічно продемонструвала свою позицію щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала країна-агресорка Росія. На своєму концерті в Литві знаменитість разом із музикантом Янісом Стібеліcом вийшла на сцену з великими синьо-жовтим прапором в руках.

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