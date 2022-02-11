П'яна Адель впала, станцювала на пілоні та роздяглася до спіднього у гей-клубі

Артистка весело провела час.

Зірки – теж люди. І якщо одні ретельно ховаються від сторонніх очей, маскуються, аби кудись вийти і десь розслабитися, то інші цим взагалі не переймаються.

Як от британська виконавиця Адель. Днями співачка стала тріумфаторкою Brit Awards 2022, тож у неї був чудовий привід відсвяткувати. І зробити це артистка вирішила у гей-клубі у компанії друзів.

До Мережі потрапили кадри та відео дозвілля артистки у клубі. Адель прийшла до нічного закладу у костюмі кремового кольору, з вечірнім макіяжем, та з золотистими прикрасами. Щоправда, відвертості образу співачки додало те, що під піджаком у неї був лише бюстгальтер.

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Артистка танцювала, веселилася, а потім не втримала рівновагу та впала. На щастя, друзі прийшли на допомогу та швидко допомогли Адель підвестися. Пізніше співачка вийшла на сцену до акторів, де зробила декілька па навколо пілону.

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Шанувальники, побачивши Адель такою, розділилися на два табори. Одні захищають артистку, мовляв, вона має право робити те, що захоче і ніхто не може її осуджувати. Інші ж впевнені, що зірці такого масштабу як Адель, таким чином поводитися не належно.

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