Падалко показала 15-річного сина-школяра та розповіла, яким буде його навчання восени

Падалко показала 15-річного сина-школяра та розповіла, яким буде його навчання восени

Цього року син ведучої 1+1 Марічки Падалко закінчив дев'ятий клас.

Як розповіла знаменитість, цьогорічне навчання було нелегким. Адже були карантини через коронавірус, а 24 лютого – почалася війна.

Утім, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Михайло встиг посісти призове місце на міських змаганнях з "Історії України".

Диплом сина Марічки Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Далі ж на сина ведучої чекає навчання у 10 класі. У школі Михайла переконані, що діти навчатимуться очно.

"З "хороших" новин: в школі переконані, що навчання в 155-й буде очним. Є старе надійне бомбосховище. Зараз займаються його облаштуванням, туди вже провели Інтернет, і планують навіть вчитися під час повітряних тривог", - розповіла Марічка.

Утім, все ж таки у школі розглядають варіант навчання у різні зміни, аби не було великого скупчення дітей, а в укритті всім вистачало місця.

Син Марічки Падалко із класною керівницею / Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Днями колеги запитали мою думку з приводу своєї дитину, яка до 5-й класу вступила в кілька шкіл. Моя думка - 2022 року в Україні та школа є кращою, де може бути очне навчання, і відповідно є укриття. Такі реалії…", - поділилася Марічка.

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