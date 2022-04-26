Падалко розповіла, як до початку війни сварилася з чоловіком, та чому вирішила купити квартиру на заході України

Чоловік ведучої 1+1 Марічки Падалко Єгор Соболєв ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був переконаний, що це станеться.
Падалко розповіла, що чоловік постійно говорив їй про те, що варто готуватися до війни, а вона відмовлялася в це вірити, та переконувала себе, що Росія – не нападе.
Знаменитість у "ЖВЛ" розповіла, що вони з Єгором постійно сварилися через це. За словами ведучої, "сімейна дискусія досягла апогею" лише тоді, коли чоловік забрав дітей та повіз їх на захід України.
"Мій чоловік був дуже впевнений, що війна буде, тому він пішов до тероборони не на початку війни, а ще влітку. Ми багато сварилися з приводу цього. Ми сварилися через те, що він постійно переконував, що війна буде, а я постійно заперечувала. Він постійно вимагав від мене планів і зобов'язань. Очікування війни було настільки сильним, що Єгор постійно говорив, що треба вивозити дітей. Ця сімейна дискусія досягла апогею 23 лютого вдень, коли він казав: "Сідай, вивеземо дітей". А я кажу, що мені завтра на роботу", - розповіла Марічка.
Тож 24 лютого, коли Росія почала обстрілювати українські міста, ведуча була вдячна чоловіку за те, що він вивіз дітей, а вона ж змогла поїхати та вести прямі ефіри.
"Я пам'ятаю, що почалося звернення Путіна, я почала це слухати у прямому ефірі. Коли я зрозуміла, що він зараз оголошує війну, я почала ще швидше збиратися, бо я зрозуміла, що він зараз оголошує війну, я зателефонувала водію, щоб він мене забрав на роботу ще раніше. І щойно я його дослухала, закінчила вдягатися, я одразу почула ці вибухи над Києвом", - додала ведуча.
Також Падалко розповіла, що сварилися вони з чоловіком ще й через те, що він переконував її купити квартиру на заході України, аби було куди вивезти дітей. Хоч вона й була проти цього, та Єгор все ж таки вмовив її це зробити.
"Ми сперечалися не тільки тому, що почнеться війна, і я мушу подбати про дітей. У Єгора виникла ідея – що нам треба купити якусь маленьку квартиру на заході України, куди ми вивеземо дітей. У результаті ми зняли всі свої можливі і неможливі заощадження, і 15 грудня ми купили маленьку квартиру", - поділилася ведуча.
Марічка зараз зізнається, що перед початком повномасштабного вторгнення, вони з чоловіком сварилися так, як ніколи цього раніше не робили за 15 років їхнього подружнього життя. Та наразі ж ведуча вдячна рідній людині за те, що він готувався до війни.
"Я зараз йому віддаю всю подяку і визнання після тих сварок, які ми мали. Ми так, може, за 15 років ніколи не сварилися, як через те, що він наполягав, що треба готуватися до війни", - додала знаменитість.
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