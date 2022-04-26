Падалко розповіла, як до початку війни сварилася з чоловіком, та чому вирішила купити квартиру на заході України

Падалко розповіла, як до початку війни сварилася з чоловіком, та чому вирішила купити квартиру на заході України

Чоловік ведучої 1+1 Марічки Падалко Єгор Соболєв ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був переконаний, що це станеться.

Падалко розповіла, що чоловік постійно говорив їй про те, що варто готуватися до війни, а вона відмовлялася в це вірити, та переконувала себе, що Росія – не нападе.

Знаменитість у "ЖВЛ" розповіла, що вони з Єгором постійно сварилися через це. За словами ведучої, "сімейна дискусія досягла апогею" лише тоді, коли чоловік забрав дітей та повіз їх на захід України.

Марічка Падалко / ЖВЛ

"Мій чоловік був дуже впевнений, що війна буде, тому він пішов до тероборони не на початку війни, а ще влітку. Ми багато сварилися з приводу цього. Ми сварилися через те, що він постійно переконував, що війна буде, а я постійно заперечувала. Він постійно вимагав від мене планів і зобов'язань. Очікування війни було настільки сильним, що Єгор постійно говорив, що треба вивозити дітей. Ця сімейна дискусія досягла апогею 23 лютого вдень, коли він казав: "Сідай, вивеземо дітей". А я кажу, що мені завтра на роботу", - розповіла Марічка.

Діти Марічки Падалко / ЖВЛ

Тож 24 лютого, коли Росія почала обстрілювати українські міста, ведуча була вдячна чоловіку за те, що він вивіз дітей, а вона ж змогла поїхати та вести прямі ефіри.

"Я пам'ятаю, що почалося звернення Путіна, я почала це слухати у прямому ефірі. Коли я зрозуміла, що він зараз оголошує війну, я почала ще швидше збиратися, бо я зрозуміла, що він зараз оголошує війну, я зателефонувала водію, щоб він мене забрав на роботу ще раніше. І щойно я його дослухала, закінчила вдягатися, я одразу почула ці вибухи над Києвом", - додала ведуча.

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Також Падалко розповіла, що сварилися вони з чоловіком ще й через те, що він переконував її купити квартиру на заході України, аби було куди вивезти дітей. Хоч вона й була проти цього, та Єгор все ж таки вмовив її це зробити.

"Ми сперечалися не тільки тому, що почнеться війна, і я мушу подбати про дітей. У Єгора виникла ідея – що нам треба купити якусь маленьку квартиру на заході України, куди ми вивеземо дітей. У результаті ми зняли всі свої можливі і неможливі заощадження, і 15 грудня ми купили маленьку квартиру", - поділилася ведуча.

Марічка зараз зізнається, що перед початком повномасштабного вторгнення, вони з чоловіком сварилися так, як ніколи цього раніше не робили за 15 років їхнього подружнього життя. Та наразі ж ведуча вдячна рідній людині за те, що він готувався до війни.

Марічка Падалко з дітьми / instagram.com/marichkapadalko

"Я зараз йому віддаю всю подяку і визнання після тих сварок, які ми мали. Ми так, може, за 15 років ніколи не сварилися, як через те, що він наполягав, що треба готуватися до війни", - додала знаменитість.

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