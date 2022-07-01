Падалко, Таран, Мірошниченко та інші ведучі 1+1 розповіли, яку музику слухають під час війни

Нещодавно Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі.

Такі обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.

Ведучі 1+1 Марічка Падалко, Костянтин Грубич, Святослав Гринчук, Лідія Таран, Неля Шовкопляс, Тімур Мірошниченко, Ірина Ванникова та Іванна Онуфрійчук розповіли, яку українську музику люблять слухати, що зараз грає у їхніх плейлистах та про улюблених європейських виконавців.

Марічка Падалко

Ведуча зізналася, що для неї важлива не лише мелодія та слова, але й людина, яка її співає. Тому гурт "Антитіла" для Марічки – це стовідсоткове відображення класної української молоді та нації.

"А пісні їхні подобались мені ще й до війни. До того ж як патріотичні, так і ліричні. Ми нещодавно з моєю колегою Олею Кошеленко слухали "Антитіла" і вона сказала: "Тарас все вже наперед написав, тому може зараз воювати". У нього є прекрасна пісня, яка мені завжди подобалась – "Завжди моя". Там є такі слова "Я віддам все, аби стати за тебе". Вона не про жінку, а про Україну. У гурту є багато пісень, які найточніше відображають той момент, в якому ми зараз всі живемо", – прокоментувала ведуча.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Падалко додала, що вони з Тарасом Тополею не один раз зустрічалися на волонтерських акціях, зокрема, "Євромайдан SOS", "Навчай українською", разом знімалися в олімпійській зарядці, аби підтримати олімпійців, які вирушали на змагання. Ведуча зазначила, що вони з Тополею у чомусь навіть схожі.

"Батьки трьох дітей, якщо взяти наші родини – чоловіки вступили до лав ЗСУ. А ще якось з’ясувалося, що вчилися у Києві у школах на одній вулиці – я в 57-й, а він у 48-й", – додала вона.

Костянтин Грубич

Ведучий поділився, що у нього дуже багато музичних вподобань, адже український шоубізнес зароджувався ще на його очах.

"Ті, хто став суперзірками, стартували разом зі мною… Дуже любив і досі подобається Сестричка Віка, Віка Врадій зі Львова. Давно емігрувала за океан. У моїй авторській програмі "Клас-Юніор-Бізнес" влітку 1993 року ми записали у селі Микуличин на полонині (гра юнацьких команд з підприємництва з трьох областей України) прем‘єру пісні "То моє море" у виконанні Сестрички Віки. Школярі танцювали, я – ведучий – разом із ними. Віка разом із тодішнім чоловіком, аранжувальником і продюсером Володимиром Бебешком і братом Вови Левком Дурком, разом із групою й учасниками кілька днів жили на базі "Едельвейс". Пісня дуже сподобалася. Пам‘ятаю, для титрів записав ім‘я автора – музика і слова Андрія Кузьменка. Володя сказав – дуже талановитий хлопчина з Яворова. До слави "Скрябіна" було кілька років. Далі ви знаєте. А пісня та досі одна з най най", – поділився Грубич.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Знаменитість додав, що європейську та американську музику слухає, але меломаном себе не називає. Ведучий любить драматичність у вокалі.

Святослав Гринчук

Ведучий зізнався, що тішиться, як українська музика активно розвивається останніми роками. Втім, у ній він досі не знайшов нічого кращого за раннього "Скрябіна".

"Казки" 1997-го року, як на мій смак, все ще найкращий український альбом часів Незалежності. Взагалі, українська музика того романтичного і трохи наївного періоду, коли наші радіостанції ще не були завалені терабайтами музики з Росії, досі спонукає до світлих спогадів та емоцій: "Плач Єремії", "Мертвий Півень", згодом – "Тартак", – поділився зірка.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучий пригадав, що за тиждень до російського вторгнення ходив на концерт пам'яті фронтмена "Мертвого півня" Михайла Барбари. А в останні роки Свят здебільшого слухав закордонну, західну музику. Втім, слідкував і за українськими новинками.

"Наприклад, дуже зацікавили наші гурти Latexfauna, SOMALI YACHT CLUB. Останнє, що купував на платівці – це альбом ONUKA дружині на подарунок. Із російськомовної музики так, щоб справді захоплювало – то це "Вагоновожаті". Але це все одно український гурт, і останні кілька років вони пишуть нові пісні вже українською", – поділився він.

Ірина Ванникова

Для ведучої український гурт номер один – Kozak System. Творчість колективу Ірина вважає сильною, оскільки музиканти роблять пісні на слова українських поетів – Василя Симоненка, Сергія Жадана, Миколи Вінграновського. Серед улюблених пісень ведучої: "Сніг" на слова Жадана та "Не моя" на слова Симоненка.

"Коли почалася війна, вони дуже чітко відчули нерв нашої біди, що відбувається горе, зреагували миттєво і випустили пісню про маріупольских захисників, про батальйон "Азов" – дуже потужна пісня. Стала переслуховувати "Бумбокс" – вважаю лідера гурту Андрія Хливнюка геніальним артистом. У них є пісня "Рубікон", написана вона була ще 2019 року. Це пісня-передбачення. Там є такі слова: "А на земле тысячу лет / Всё так – нищими правит батрак / Смелые на войне, честные взаперти / Скупые правят бал / С кем из них нам с тобой по пути? / Выбора час настал", – розповіла ведуча.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Із закордонних виконавців Ванникова слухає американку Біллі Айліш та бельгійця Stromae, особливо його пісню Formidable.

Іванна Онуфрійчук

Ведуча зазначила, що деякі з українських пісень стали цінною частинкою її життя. Зокрема, під пісню MONATIK "Вечность" коханий знаменитості їй освідчився.

"Він вивів мене на вулицю, коли Діма почав співати, і у присутності всіх запропонував стати його дружиною. Люблю пісні гурту СКАЙ. Я навіть якось знялася у їхньому кліпі "Мелодія серця" – тоді на зніманнях перейнялася піснею і навіть почала інакше її відчувати. Хлопці так чуттєво її виконують. А серед молодих артистів для мене відкриттям була пісня Fortepiano Христини Соловій. Дуже любила, ще до війни, увімкнути на всю гучність та співати її, коли їхала нічним тихим містом", – розповіла вона.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Онуфрійчук останнім часом "підсіла" на творчість Go_A. Їхні пісні повертають зірку у спогади з дитинства.

"Не знаю чому, але я пригадую цікаві історії моїх бабусі та прабабусі про пригоди їхнього молодого життя та сімейні традиції. Етно та фольк мотиви українського гурту нагадують мені, хто ми є і звідки наше коріння. А ще мені дуже подобається усе це у поєднанні з електронною музикою, яку я люблю слухати ще зі студентських років", – додала вона.

Тімур Мірошниченко

Співачка номер один для ведучого – Джамала. Як зазначив знаменитість, вона проживає кожну свою пісню, а кожна її пісня – світовий хіт.

"Вона велика артистка, а головне – українка на всі сто! Російську ж музику я майже не слухав і після 2014-го, нині тим паче. Вона якісно ніколи й поруч не стояла з українською! Європейську й американську звісно ж слухаю, але після 24 лютого мій плейлист на 98% складається з української", – розповів ведучий.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лідія Таран

Знаменитість, яка перебуває з донькою у Франції, розповіла, що "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка знають навіть французи. Там її усюди на мітингах і співають, і слухають. Втім, сама Лідія зараз не слухає жодної музики, окрім тієї, яка грає на мітингах.

"Якщо їду в машині, то слухаю або новини, або тишу. В такий час важко бути меломаном. Колись до війни я дружила з хлопцями з гурту "Танок на Майдані Конго", часто була на їхніх концертах, а з Фоззі взагалі колись працювала разом у "Підйомі" на Новому каналі. Тому у мене є багато історій, приколів і пригод, пов’язаних із Танками. Тому можна сказати, що ТНМК – один із моїх улюблених українських гуртів. У них справді круті тексти і вони круті виконавці", – розповіла Лідія Таран.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

А от у доньки ведучої є свій плейлист перемоги – там є і Jerry Heil, і Андрій Хливнюк, і Kalush Orchestra.

Неля Шовкопляс

Ведуча зізналася, що зараз вона слухає виключно українську музику.

"Із найулюбленішого у моєму плейлисті – це нова пісня Діми Монатіка "Війна твоє ім’я", дуетна пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова на вірші нашого легендарного Тараса Григоровича Шевченка "Думи", звичайно, що наша переможна на Євробаченні "Стефанія" від Kalush Orchestra, трек Probass, Hardi "Доброго вечора, ми з України" і майже всі нові пісні співачки KOLA, учасниці "Голосу країни", – поділилася знаменитість.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, MONATIK представив новий альбом ART Оборона. Як розповів знаменитість, ця платівка – його особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває.

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