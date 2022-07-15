Падчерка 76-річного батька Ілона Маска потайки народила йому доньку

Батько винахідника та власника Tesla Ілона Маска, 76-річний Еррол Маск приголомшив новиною, що, виявляється, він три роки тому став знову татком.

Як зізнався 76-річний Еррол Маск, його 35-річна падчерка Яна Безуїденхаут три роки тому народила йому доньку.

З Яною Еррол знайомий відтоді, як їй було 4 роки, а йому – 45. Тоді Маск одружився з матір'ю Яни. Їхній шлюб тривав 18 років. На момент, коли Еррол Маск почав крутити роман з падчеркою, з її мамою він вже був розлучений. Тоді Яні вже було 30.

Як з'ясувалося 2018 року, у Еррола Маска та Яни Безуїденхаут є спільний син Раши, зараз йому п'ять років. У інтерв'ю The Sun, батько Ілона Маска поділився, що три роки тому у них з Яною народилася ще одна дитина.

Батько Ілона Маска Еррол Маск / Фото: Getty Images

За словами 76-річного Маска, ця дитина була незапланована, однак він впевнений, що дитина його, оскільки він мешкав з Яною після народження їхнього сина Раши:

"Я не перевіряв її ДНК. Але вона має такий самий вигляд, як інші мої дочки. У ній є риси Роуз та Тоски. І вона схожа на Раши і поводиться як він. Отже, це досить очевидно, знаєте. Вона не була запланована, але ми мешкали разом. Яна залишалася тут близько 18 місяців після народження Раши", - поділився Еррол Маск.

Падчерка Еррола Маска Яна / Фото: instagram.com/janaloves_life

Він також поділився, що з Яною вони розійшлися через велику різницю у віці – 41 рік. Втім, чоловік не виключає, що екскохана завжди може до нього повернутися. Ба більше, 76-річний Еррол Маск все ще воліє народжувати нащадків:

"Єдине, навіщо ми живемо Землі, – це розмноження. Якби я міг завести ще одну дитину, я б це зробив. Не бачу причин не робити цього. Якби я думав про це, то ні Ілона, ні Кімбала не було б", - зауважив Маск.

Падчерка Еррола Маска Яна / Фото: instagram.com/janaloves_life

Втім, родина Еррола не надто сприйняла його кохання з Яною. Оскільки його діти від шлюбу з Мей Маск – Ілон та Кімбал – вважають жахливим те, що їхній батько крутив роман зі своєю падчеркою, яку вони вважають своєю зведеною сестрою.

В одному з інтерв'ю Ілон Маск називав свого батька "жахливою людиною" і повністю припинив спілкування з батьком після низки серйозних конфліктів.

Читайте також: