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Падчерка Потапа показала рідкісне фото зі своїм рідним батьком, ексчоловіком Ірини Горової

Падчерка Потапа показала рідкісне фото зі своїм рідним батьком, ексчоловіком Ірини Горової

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Падчерка Потапа показала рідкісне фото зі своїм рідним батьком, ексчоловіком Ірини Горової

Ірина Горова з донькою Наталею / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

25-річна Наталія поділилася у соцмережі знімком з Юрієм Горовим.

Донька продюсерки та ексдружини Потапа Ірини Горової, 25-річна Наталія поділилася рідкісним фото зі своїм рідним батьком.

Як відомо, до Потапа Горова була заміжньою за репером Юрієм Горовим, більш відомим як UGO. У шлюбі з ним народилася донька Наталія. У сторіз своєї сторінки в Instagram Наталя розмістила селфі, на якому пригорнулась до батька і обіймає його:

"Татко додає яскравих фарб у моє життя. Завжди вчив усміхатися та мислити позитивно. Люблю тебе", - підписала фото Наталія.

Наталія Горова з рідним батьком, репером UGO / © instagram.com/natashka.gorovaya
Наталія Горова з рідним батьком, репером UGO / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Донька Горової ненадовго приїхала до України, аби побачитися з рідними. Зараз дівчина живе за кордоном разом зі своїм чоловіком, Про те, що донька вийшла заміж Горова розповіла у вересні 2022 року. Свого обранця Наталя тримає в секреті. Про нього відомо, що він має ліванське коріння. І саме в Лівані минулоріч закохані зіграли весілля.

Наталія Горова / © instagram.com/natashka.gorovaya
Наталія Горова / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Зазначимо, що 25-річна Наталія – донька Ірини Горової від першого шлюбу з репером Юрієм Горовим. Також у продюсерки є 14-річний син Андрій від другого ексчоловіка – репера та продюсера Потапа.

UGO та Потап товаришують / © instagram.com/ugogorovoy
UGO та Потап товаришують / Фото: instagram.com/ugogorovoy
Потап з падчеркою Наталею та сином Андрієм / ©
Потап з падчеркою Наталею та сином Андрієм

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова показала своїх дорослих дітей на спільному родинному селфі.

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Дата публікації
Перегляди
1483
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