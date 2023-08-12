Падчерка Потапа показала рідкісне фото зі своїм рідним батьком, ексчоловіком Ірини Горової

25-річна Наталія поділилася у соцмережі знімком з Юрієм Горовим.
Донька продюсерки та ексдружини Потапа Ірини Горової, 25-річна Наталія поділилася рідкісним фото зі своїм рідним батьком.
Як відомо, до Потапа Горова була заміжньою за репером Юрієм Горовим, більш відомим як UGO. У шлюбі з ним народилася донька Наталія. У сторіз своєї сторінки в Instagram Наталя розмістила селфі, на якому пригорнулась до батька і обіймає його:
"Татко додає яскравих фарб у моє життя. Завжди вчив усміхатися та мислити позитивно. Люблю тебе", - підписала фото Наталія.
Донька Горової ненадовго приїхала до України, аби побачитися з рідними. Зараз дівчина живе за кордоном разом зі своїм чоловіком, Про те, що донька вийшла заміж Горова розповіла у вересні 2022 року. Свого обранця Наталя тримає в секреті. Про нього відомо, що він має ліванське коріння. І саме в Лівані минулоріч закохані зіграли весілля.
Зазначимо, що 25-річна Наталія – донька Ірини Горової від першого шлюбу з репером Юрієм Горовим. Також у продюсерки є 14-річний син Андрій від другого ексчоловіка – репера та продюсера Потапа.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова показала своїх дорослих дітей на спільному родинному селфі.
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