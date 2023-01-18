Падіння гвинтокрила в Броварах: реакція зірок на трагедію

Вранці, 18 січня, Україну сколихнула трагічна новина. У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка.

У результаті падіння, за останніми даними загинули 18 осіб, серед них – діти, перехожі та керівництво МВС. Судячи з наданої інформації нацполіцією, йдеться про міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгенія Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича.

Українські зірки відреагували на моторошну авіакатастрофу. У соцмережах вони висловили співчуття рідним та близьким загиблих, а також прокоментували новину.

Святослав Вакарчук

"Співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах. Яка жахлива трагедія! Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей… Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже тяжка втрата. Вічна пам’ять усім загиблим!", - написав Святослав Вакарчук.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Андрій Бєдняков

"Трагедія в Броварах… Це шок. Співчуття родинам загиблих...Щось 2023 рік не дуже почався", - написав ведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Анатолій Анатоліч

"Чи можливо звикнути до таких новин? Ні. Неможливо. Чи пропускаю я ці смерті в Дніпрі, Броварах, у кожному місті України через себе? Так. Бо я батько трьох. Мої діти такі ж, які ці малі, які ні в чому невинні. Що робити? Як жити? Допомагати одне одному. Підтримувати одне одного. У цьому ми можемо знайти себе. Закриття – не вихід. Тільки підтримкою тих, кому потрібна допомога, зможемо вилізти з цієї прірви. Бровари, тримайтеся. Ми разом. Ми всі зараз Дніпро, Бровари, Кривий Ріг, Маріуполь і Мар'янка", - написав ведучий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Світлана Тарабарова

"Бровари… Співчуття всім родинам загиблих… Маємо триматися. Якщо чесно – це жесть", - прокоментувала співачка.

Фото: instagram.com/tarabarova

Надя Дорофєєва

"Господи, тільки побачила новини… Та що ж це за жах", - написала Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ольга Сумська

"Катастрофа в Броварах шокує. 18 загиблих за попередніми даними, з них троє дітей і вище керівництво МВС. Ще понад 20 людей – у шпиталі. Щирі співчуття родинам постраждалих", - прокоментувала акторка.

Фото: instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко

"Це якийсь жах… Мої співчуття всім постраждалим", - написала акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маша Єфросиніна

"Кількість загиблих у Броварах зросла до 18, серед них троє дітей. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Жесть… Це фото садку", - прокоментувала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Юлія Саніна

"Нема слів, що не день, то жах… Скільки ще болю", - прокоментувала співачка.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

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